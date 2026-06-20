哈通社6月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月20日，星期六

6月20日是阳历一年中的第171天 （闰年第172天） ，离全年的结束还有194天。

世界各国/地区节日：

世界难民日 每年6月20日，是世界难民日（World Refugee Day）。世界难民日是联合国难民署（UNHCR）确定的一项纪念日。起初，它是非洲独有的纪念日（原名“非洲难民日”），因为非洲历来是包容、庇护难民数量最多的地区。2000年12月，在联合国难民署倡导下，各国在联合国大会上一致通过一项特殊决议，这项决议的通过之时正是1951年《关于难民地位的公约》生效50周年，决议认为，为肯定和感谢非洲对难民一贯慷慨的态度，促进非洲团结，引起国际社会对难民问题的重视，可以将6月20日“非洲难民日”确定为“世界难民日”，这也正是此纪念日的意义所在。大会因此决定，今后的每年6月20日为世界难民日。

阿根廷国旗日 巴拉那河畔的罗萨里奥是阿根廷国旗的诞生地。1812年2月，独立军领袖贝尔格拉诺将军在同西班牙殖民军作战前线树起了独立军的第一面军旗，一面蓝白双色旗，这就是后来阿根廷国旗的前身。为了表示对贝尔格拉诺将军的敬意，他逝世的日子6月20日被定为国家节日--国旗日。每年国旗日，全国举行纪念活动。

动物园保护大象日 每年6月20日为动物园保护大象日。该节日于2009年发起。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 纳扎尔巴耶夫总统出席首届哈萨克斯坦企业家论坛。

1992年 哈萨克斯坦成为突厥文化和艺术联合委员会成员。

1992年 阿拉木图至乌鲁木齐的国际铁路正式开通。

1997年 根据政府决议，哈萨克斯坦国防部国防工业委员会成立。

2000年 阿斯塔纳市政府与莫斯科市政府签署经济、科技、文化领域合作协议。

2006年 阿尔法拉比哈萨克国立大学国际关系学院开设北约信息中心。

2013年 哈萨克斯坦国家铁路公司与俄罗斯铁路公司、白俄罗斯铁路公司在圣彼得堡国际经济论坛框架下签署关于成立联合运输和物流公司的协议。

2016年 第四届«来自舞台的问候»国际戏剧节在阿斯塔纳开幕。

2016年 土耳其首都安卡拉举行旨在庆祝哈萨克斯坦独立25周年的“哈萨克斯坦周”活动。

2017年 著名导演阿罕•萨塔耶夫指导的电影《通往母亲的路》在美国纽约斩获第五届欧亚国际电影节“最佳影片”奖。

2018年 哈萨克斯坦哈斯铁耶夫艺术博物馆收藏现代哈萨克斯坦艺术杰作在纽约国家艺术俱乐部大画廊向美国观众展示。展览展示了20世纪30年代至70年代哈萨克艺术最佳范例。

2019年 哈萨克斯坦公民塔斯拜·阿布迪卡里莫夫成为首位获颁“维特斯和兄弟会”奖章的人士。他曾救助过被流放哈萨克斯坦的波兰人，并一直悉心照料流亡至哈萨克斯坦的波兰人墓地。

2020年 拉脱维亚官方决定，将一款新近培育成功的杜鹃花品种命名为“迪玛希·库达依别尔艮”，以示对这位哈萨克斯坦著名歌唱艺术家的敬意。

2023年 托卡耶夫在阿斯塔纳与德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔举行会谈，并发表联合声明。

2023年 国际志愿者论坛在位于阿斯塔纳的和平和谐宫拉开帷幕。