哈通社6月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月21日，星期日

6月21日是阳历一年中的第172天，离全年的结束还有193（闰年则还有194）。

世界各国/地区节日：

一年中白天时间最长的一天 夏至（6月21日）是白天时间最长，夏至每年的6月21日或22日，为夏至日。夏至这天，太阳直射地面的位置到达一年的最北端，几乎直射北回归线(北纬23°26′28″44)，北半球的白昼达最长，且越往北越长。是北半球一年中白昼最长的一天，南方各地从日出到日没大多为十四小时左右。夏至这天虽然白昼最长，太阳角度最高。

加拿大的全国原住民日 是加拿大庆祝加拿大原住民文化，以及纪念原住民为加拿大的建设和作出的贡献，的全国性庆祝日。1996年，时任加拿大总督罗密欧·勒布朗宣布，将每年的6月21日定为“全国原住民日”；选6月21日是因为夏至对加拿大原住民是一很重要的日子。在2001，西北地区议会把全国原住民日定为西北地区的法定假日。

音乐节 每年的6月21号是法国的音乐节。每逢这天，只要在法国，无论大城小镇，大街小巷，你都能见到人们自发组成的乐队在尽情高歌。当然他们是以业余的音乐爱好者和年轻的学生为主。素有“全球唯一一个跨越国界、语言和文字障碍的节日”之称。是一种每个人都可以参加的群众性的活动，这一天无论是职业的音乐人还是非职业的都可以在街上演出，而且你还可以有幸见到你喜欢的音乐家，著名的歌星，音乐界名人，他们都将在音乐节上音乐节免费为人们演唱。

世界滑板日 这个节日是由IASC（International Association of Skateboard Companies）组织发起的，属于全世界滑手的世界滑板日。6月21日是美国学生放暑假的第一天，所以大家会在放假的第一天都尽情滑板。这也是当初选择滑板日的初衷，希望滑板运动得到更广泛的普及和支持，希望更多的人们了解并接受滑板运动，也让更多的朋友加入滑板运动中来。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1940年 以著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫的名字命名的地质研究所成立。

1996年 《阿拜箴言录》韩文版在韩国发行。

2015年 第11届亚洲/大洋洲政府间反兴奋剂会议在阿拉木图召开。

2015年 土耳其首都安卡拉市一公园以哈萨克著名诗人苏因拜的名字命名。

2017年 阿斯塔纳国际机场正式更名为“纳扎尔巴耶夫国际机场”。

2018年 阿斯塔纳首次举办现代五项世界杯决赛。

2019年 在核供应国集团全会上，哈萨克斯坦正式接任了这一权威组织轮值主席国职务。

2021年 《哈萨克斯坦共和国2021-2025年国家安全战略》获得批准。国家安全战略包含了应对生物安全挑战、技术改革、金融经济挑战和全球危机带来的负面影响等。

2023年 瑞士智库“世界经济论坛”发布了对各国男女平等程度进行排名的《性别差距报告》，哈萨克斯坦的排名较上一年上升3位，居第62位。

2023年 托卡耶夫总统出席了在首都阿斯塔纳和平和谐宫举行的国际志愿者论坛，并在论坛上发表了演讲。他强调指出，国家与社会之间的信任关系具有非常重要的意义，而志愿者团体的存在，会在这一关系的建立和稳固中发挥举足轻重的影响力。