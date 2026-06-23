哈通社6月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月23日，星期二

6月23日是阳历一年中的第174天 （闰年第175天） ，离全年的结束还有191天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦警察日 每年6月23日为警察日。1992年6月23日，哈萨克斯坦共和国最高委员会通过了《关于哈萨克斯坦共和国内政事务机构的》法案。2007年6月5日，纳扎尔巴耶夫总统宣布每年6月23日为哈萨克斯坦警察日。

哈萨克斯坦公务员日 每年6月23日为公务员日。2013年根据纳扎尔巴耶夫总统的命令设立。

奥林匹克日 奥林匹克日由国际奥林匹克委员会于1948年设立，旨在纪念1894年6月23日在巴黎索邦诞生的现代奥林匹克运动会。纪念日的宗旨是鼓励世界上所有的人，不分性别、年龄或体育技能的高低，都能参与到体育活动中来。

联合国公务员日 联合国大会第57/277号决议将每年6月23日定为联合国公务员日。联合国公务员日旨在颂扬公共服务对社会的贡献和价值，强调发展过程中公共服务的贡献，总结公务员们的工作，鼓励年轻人加入公共部门，服务社会。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 根据总统令，哈萨克斯坦国家专利局成立。

1993年 阿拉木图外国语教育学院重新命名为哈萨克世界语言大学。

1995年 阿塞拜疆首都巴库举行阿拜诞辰150周年纪念活动。

2009年 首都独立宫举行《努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫 - 独立国家奠基者》一书介绍仪式。

2010年 约旦首都安曼一街道以纳扎尔巴耶夫总统的名字命名。

2011年 华盛顿举行主题为«哈美战略伙伴关系：过去的经验和未来的潜力»的论坛。

2015年 哈萨克斯坦首个自闭症儿童康复中心在阿拉木图市开设。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统抵达乌兹别克斯坦首都塔什干，开始对乌兹别克斯坦的工作访问。纳扎尔巴耶夫总统此次访乌旨在出席于塔什干召开的上合组织成员国元首理事会第十六次会议。

2016年 哈萨克斯坦驻墨西哥大使馆举行隆重开馆仪式。