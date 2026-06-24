哈通社6月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月24日，星期三

6月24日是阳历一年中的第175天 （闰年第176天） ，离全年的结束还有190天。

世界各国/地区节日：

苏格兰独立日 每年6月24日为独立日，在13-14世纪的苏格兰独立战争中，1314年6月24日的班诺克本战役是决定性的战役，奠定了苏格兰独立的基础。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈-乌两国在突厥斯坦市签署合作协议。

1993年 阿拉木图证交所开始发行证券。

2009年 欧洲-大西洋合作委员会第三次安全会议在阿斯塔纳召开。

2010年 土耳其首都安卡拉市为纳扎尔巴耶夫总统竖立纪念碑。

2011年 塞尔维亚驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

2014年 独联体国家通讯社社长理事会在阿斯塔纳召开。

2016年 上海合作组织成员国元首理事会会议在塔什干举行。

2017年 欧洲最大的电视频道 "欧洲新闻"（Euronews）播出了关于哈萨克斯坦最大城市阿拉木图的报道，从旅游、经济、节能和许多其他有趣的方面详细介绍了这座城市。

2018年 哈萨克斯坦选手莫丽德尔·梅肯拜耶娃在洛杉矶柔术公开赛上获得55公斤以下和绝对重量级2枚金牌。

2018年 考古人员在阿克托别市附近一座萨尔马特人时代墓葬中发现三口青铜大锅，这表明该墓地可能埋葬着部落首领。据悉，该墓葬的年代可以追溯到公元前 5-6 世纪。

2019年 年仅11岁的埃迪琳娜·穆哈梅特詹诺娃在享有盛誉的“American Protégé”赛事中荣获一等奖。

2021年 URKER-2021国家奖获奖者名单揭晓。哈萨克国际通讯社（inform.kz）网站被评为年度最佳新闻门户网站。

2021年 为纪念伟大诗人江布尔·贾巴耶夫诞辰175周年，加拿大举办了一场特别的音乐晚会。