哈通社6月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月25日，星期四

6月25日是阳历一年中的第176天 （闰年第177天） ，离全年的结束还有189天。

世界各国/地区节日：

世界海员日 世界贸易90%的运输量从海上进行运输，全球65亿人的生活所需离不开全球150万名海员的辛勤工作，国际航运业的运作安全、保安、环保，都离不开海员的服务与贡献。 国际海事组织将每年的6月25日命名为“世界海员日”。

莫桑比克独立日 莫桑比克于1975年6月25日宣告独立，成立莫桑比克人民共和国，萨莫拉·莫伊塞斯·马谢尔任总统。1990年11月改国名为莫桑比克共和国，实行多党制。

斯洛文尼亚独立日 斯洛文尼亚共和国独立日为6月25日。斯洛文尼亚位于欧洲中南部，巴尔干半岛西北端。首都卢布尔雅那。面积2.03万平方公里。人口198万。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1934年 库尔曼哈兹哈萨克国家乐团成立，该乐团由哈萨克著名作曲家阿赫梅特•朱巴诺夫组建。

1993年 哈萨克斯坦共和国与阿根廷共和国建立外交关系。

1996年 南哈州国家大学正式以伟大作家穆赫塔尔·阿吾艾佐夫的名字命名。

2010年 英国前内阁大臣、国会议员乔纳森·艾特肯新书《纳扎尔巴耶夫和哈萨克斯坦的创造力》在纽约哈弗俱乐部举行介绍仪式。

2014年 联合国公布最新电子政务指数，哈萨克斯坦排名上升10位，位列全球第28。

2017年 摩纳哥亲王阿尔贝二世到访阿斯塔纳，并出席世博会国家馆日活动。

2018年 哈萨克伟大诗人马格詹·朱马巴耶夫诞辰125周年纪念邮票发行。

2019年 哈萨克斯坦政府与联合教科文组织在巴黎签署了关于建立由教科文组织赞助的国际文化和睦中心的协定。

2021年 考古学家在阿克莫拉州境内古代博泰文化遗址进行挖掘，发现50多件文物。这些文物包括陶器碎片、骨质器具、矛头、箭头等。其中一些发现尤其引人注目。