哈通社6月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月26日，星期五

6月26日是阳历一年中的第177天，离全年的结束还有188（闰年则还有189）。

世界各国/地区节日：

禁止药物滥用和非法贩运国际日 1987年12月7日联合国大会通过第42/112号决议，确定6月26日为“禁止药物滥用和非法贩运国际日”，以表明联合国建立一个无药品滥用的国际社会， 以及为实现这一目标而加强行动及合作的决心。这一决议倡导遵照1987年麻醉品滥用和非法贩运问题国际会议的报告和结论，建议采取进一步的行动。

联合国支持酷刑受害者国际日 联合国大会于1997年12月通过第52/149决议，宣布6月26日为联合国支持酷刑受害者国际日，以便彻底根除酷刑并使1987年6月26日生效的《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》切实产生作用。6月26日为号召包括联合国会员国、公民社会和世界各地的人士在内的所有利益攸关方团结起来，支持全球数十万酷刑受害者和今天仍遭受酷刑的人们提供了一个机遇。

蒙特利尔国际爵士音乐节 加拿大蒙特利尔国际爵士音乐节是世界上最有名的国际爵士音乐节之一。蒙特利尔爵士音乐节开办30多年来，已经逐步成为一个音乐交流的巨大舞台和加拿大最具影响力的国际盛事之一。进入21世纪以后，每年的蒙特利尔爵士音乐节都会邀请许多著名乐手为乐迷们献上异彩纷呈的音乐大餐，更会吸引超过150万的参观者慕名而来。

马达加斯加独立日 每年6月26日为马达加斯加独立日。1960年6月26日宣布独立（独立日即国庆日），成立马达加斯加共和国。马达加斯加共和国，简称马达加斯加，是一个位于非洲东南部近海的印度洋岛屿国家，该国包括马达加斯加岛及其周边多个比较小的岛屿。哈萨克斯坦与马达加斯加于1992年4月10日建立外交关系。

阿塞拜疆武装力量日 每年6月26日为阿塞拜疆武装力量日，旨在纪念1918年阿塞拜疆共和国建立独立军队。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 «哈萨克斯坦报» 英文版正式出版发行

1996年 伊朗电台哈萨克语编辑部成立。

2013年 阿塞拜疆首都巴库举行首届突厥语系民族论坛，论坛邀请来自44个国家的500多名代表参加。

2014年 中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市“丝绸之路经济带”国际研讨会上举行了哈通社中文网推介会。

2015年 俄罗斯圣彼得堡Isaakiyevskiy Sobor国家博物馆举行“哈萨克斯坦之路”展览。

2017年 接受器官移植手术的哈萨克斯坦运动员出席在西班牙马拉加举行的第二十一届世界移植运动会开幕式。

2018年 Qazaq网络体育联合会获得官方认可。

2021年 哈萨克斯坦引进了一种独特的甲状腺癌治疗方法。塞梅市核医学和肿瘤学中心开设了放射性核素治疗科室，该科室将使用一种独特、有效和安全的放射性碘治疗方法，治疗具有远处转移和甲状腺毒症的分化型甲状腺癌。

2023年 哈萨克斯坦网球选手亚历山大·巴伯里克在ATP 500哈雷（德国）公开赛男单决赛中夺得冠军，这是他首次获得这一头衔。