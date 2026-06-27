哈通社6月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月27日，星期六

6月27日是阳历一年中的第178天 （闰年第179天） ，离全年的结束还有187天。

世界各国/地区节日：

吉布提独立日 吉布提独立日为6月27日。1977年6月27日吉布提宣告独立，成立共和国。吉布提共和国位处于红海的南咽喉，与厄立特里亚、埃塞俄比亚、索马里接壤，和也门共和国的亚丁港隔红海相望。

塔吉克斯坦国家团结日 每年6月27日为塔吉克斯坦国家团结日。塔吉克斯坦共和国，简称塔吉克斯坦，中亚国家之一，位于阿富汗、乌兹别克、吉尔吉斯和中国之间。哈萨克斯坦和塔吉克斯坦于1993年1月7日建立外交关系。

乌兹别克斯坦新闻工作者日 每年6月27日是乌兹别克斯坦新闻工作者日，自1994年开始庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2005年 哈萨克斯坦在世界海关组织第105/106届理事会年会上当选世界海关组织政策委员会成员。

2006年 欧亚开发银行在阿拉木图开始运营，开辟了区域经济一体化与跨国项目资金融通的新通道。

2009年 哈萨克斯坦隶属总统国家管理学院与法国巴黎国家行政学院签署合作备忘录。

2011年 “哈萨克斯坦担任伊斯兰合作组织轮值主席国”纪念钞票正式发行。

2012年 哈萨克斯坦-德国经贸合作政府间工作组第6次会议召开。

2012年 哈萨克斯坦与韩国建交20周年之际，国内4个城市举行“韩国电影节”活动。

2013年 73米巨幅手工双色丝尔马克（毛毡地毯）落成。两位哈萨克妇女历时七个月，在阿拉木图州手工缝制完成重达一吨的国家级剪花马赛克毛毡工艺杰作。

2015年 哈萨克伟大诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰170周年之际，哈萨克斯坦驻华使馆与北京金台艺术馆共同举办“阿拜诗朗诵”纪念活动。

2015年 米兰世博会哈萨克斯坦国家馆日开幕。

2016年 超马拉松运动员迪恩·卡纳泽斯沿着丝绸之路跑了525公里，以纪念美国和哈萨克斯坦建交25周年。

2016年 阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫菁英学校获得国际学校理事会认证。

2016年 安卡拉加济大学副教授、突厥学家杰米莱·克纳吉女士专著出版发行，该书是其对1925年至1991年间哈萨克文学作品研究成果。

2018年 哈萨克斯坦卡斯特耶夫国家艺术博物馆加入了丝绸之路美术博物馆国际联盟。

2018年 哈萨克斯坦正式成立伊犁-巴尔喀什图兰虎繁育基地，占地面积超过41.5万公顷。伊犁-巴尔喀什繁育基地是哈萨克斯坦第六个国家级自然保护区。

2022年 哈萨克斯坦卡拉干达市为在1月事件中牺牲的国民卫兵士兵马迪亚尔·凯萨罗夫竖立了纪念碑。

2023年 参加F2、F3和F4赛事的银石车队宣布，哈萨克斯坦企业家弗拉基米尔·金已购买Hitech Global Holdings公司的股份，该公司旗下拥有六支赛车队。

2024年 参议院通过具有里程碑意义的《供热能源法》。新法强化了国家对公用事业的跨部门审计纪律，将发电与输配电职能划归能源部、热网建设划归工业建筑部、价格杠杆划归国家经济部。