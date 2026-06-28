哈通社6月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月28日，星期日

6月28日是阳历一年中的第179天 （闰年第180天） ，离全年的结束还有186天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦大众媒体工作者日 2019年6月26日，时任政府总理阿斯哈尔·马明签署决议，将5月17日定为哈萨克斯坦信息和通讯工作者日，而6月28日为大众媒体工作者日。

乌克兰宪法日 每年6月28日为乌克兰的宪法日，以纪念乌克兰独立后第一部宪法的诞生。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1934年 北哈萨克斯坦州国家种子监察局正式成立，拉开了哈国北部核心粮仓农作物质量标准化规范的序幕。

1995年 哈萨克斯坦总统正式签署具“石油法令”，为现代能源支柱产业的外资引进与规范化开发奠定了根本法基。

2002年 东哈萨克斯坦州历史悠久的工业重镇列宁诺戈尔斯克被正式更名为里德市。

2011年 第38届伊斯兰国家外长会议在首都隆重召开。峰会达成历史性共识，将“伊斯兰会议组织”正式更名为“伊斯兰合作组织”，首设常设人权委员会，并首次通过了“中亚协作行动计划”。

2013年 古米列夫国立欧亚大学开设了国内首个哈萨克斯坦民族和睦大会系。

2014年 首届”哈萨克斯坦-2050“全民运动组织论坛在阿斯塔纳举行。

2014年 哈萨克斯坦在布鲁塞尔召开的WCO第123-124次理事会上当选世界海关组织金融委员会成员。

2014年 青年艺术家帕维尔·卡斯在阿拉木图手工打造了传奇摇滚主唱维克多·崔的手绘涂鸦，用新意空间修复了专属于摇滚乐迷的街头文化艺术阵地。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统对意大利进行正式访问期间会见埃尼公司首席执行官克劳迪奥•德斯卡尔齐。

2017年 新闻和信息工作者日之际，国内知名媒体领导人和记者群体宣布成立”哈萨克斯坦媒体联盟“。

2017年 来自哈萨克斯坦阿斯塔纳的古丽米拉·斯迈洛娃在西班牙举行的第21届夏季世界移植运动会上夺得第一名。这位心脏移植患者为哈萨克斯坦代表团夺得首枚金牌。

2017年 美国著名舞蹈团Rock the Ballet首次登上阿斯塔纳芭蕾剧院舞台，参加欧亚舞蹈节。

2018年，两场名为“未发现的哈萨克斯坦”和“阿斯塔纳 - 草原明珠”的摄影展在海牙著名的展览厅Crowne Plaza Den Haag Promenade开幕。

2018年 阿斯塔纳首次举办了首届“今天的孩子 - 明天的栋梁”全国孤儿才艺节。来自阿斯塔纳和其他哈萨克斯坦地区的300多名儿童之家儿童参加了此次活动，年龄在7至18岁之间。

2022年 库斯塔奈机场更名为阿赫梅特·拜图尔森吾勒机场。

2024年 国家银行正式面向市场投放全新工艺打造的10000坚戈主力面额纸币，设计完美融合古萨迦黄金游牧纹样与现代防伪科技，彰显独特的主权文化自信。