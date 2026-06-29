哈通社6月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月29日,星期一

6月29日是阳历一年中的第180天 （闰年第181天） ，离全年的结束还有185天。

世界各国/地区节日：

塞舌尔独立日 塞舌尔共和国，简称塞舌尔（Seychelles），是坐落在东部非洲印度洋上的一个群岛国家。1976年6月29日塞舌尔宣告独立，成立塞舌尔共和国，属英联邦成员。全境半数地区为自然保护区，享有«旅游者天堂»的美誉。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与卢森堡建立外交关系。

1992年 哈萨克斯坦同时与几内亚、越南社会主义共和国以及斯里兰卡民主社会主义共和国建立外交关系。

1998年 塔拉兹国家大学为著名的军事将领、历史学家、《拉失德史》作者米尔扎•穆罕默德•海达尔竖立纪念像。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈兹列特苏丹清真寺奠基仪式。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于哈俄政府间拜科努尔航天发射基地租凭协议进行修改的法案》。

2015年 哈萨克斯坦签署《亚洲基础设施投资银行协定》并成为亚投行创始成员。