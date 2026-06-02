哈通社6月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月2日，星期二

6月2日是阳历一年中的第153天，离全年的结束还有212（闰年则还有213）。

世界各国/地区节日：

拜科努尔航天发射场日 拜科努尔航天器发射中心由前苏联于1955年6月2日建成。

意大利共和国日 每年的6月2日是意大利的国庆日，以纪念意大利在1946年6月2日至3日以公民投票形式废君主国体并建立共和国体。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1930年 哈萨克斯坦首届工商大会召开。

1955年 拜科努尔航天发射场奠基。前苏联国防部正式签发指令，组建第五科学研究测试靶场，即现拜科努尔航天发射场。

1988年 哈萨克苏维埃社会主义共和国设立国家文化委员会，该机构于1992年正式改组为哈萨克斯坦共和国文化部。

1992年 哈萨克斯坦共和国最高苏维埃通过了独立后首部《哈萨克斯坦共和国宪法》草案的第一版一审。

1998年 哈萨克国立音乐学院在阿斯塔纳正式揭幕，由著名小提琴家、哈萨克斯坦人民演员阿依曼·穆萨霍贾耶娃出任首任校长。

2006年 在停工近14年后，位于恰伦河上的莫伊纳克水电站全面恢复建设，300兆瓦的装机容量极大地缓解了阿拉木图及南部地区的用电紧张。

2013年 哈萨克学者成功破译了在塔尔巴哈台山脉发现的梵文岩刻，证实其为著名的佛教六字真言“唵嘛呢叭咪吽”。

2014年 伊利亚斯•詹苏格洛夫演出厅举行奥运冠军赛力克∙沙培耶夫纪录片介绍仪式。

2014年 第三届哈萨克斯坦在华留学生大会通过了青年全面发展备忘录，并正式通过了留学生协会章程。

2014年 世界经济论坛全球竞争力指数中哈萨克斯坦排名上升4位。

2017年 BBC推出专题视频，深入报道“霍尔果斯国际边境合作中心”作为“新丝绸之路”全球贸易枢纽、连接东西方物流的重要地位。

2017年 哈萨克斯坦成为经济合作与发展组织旗下国际交通论坛成员国。

2021年 哈萨克斯坦棋手詹萨娅·阿布杜马力克在直布罗陀女子大奖赛中提前夺冠，并成功拿到男子国际特级大师称号，成为哈国及中亚首位获此殊荣的女性。

2021年 阿斯塔纳首个专业青年服务中心投入运行，通过设立咨询、孵化及联合办公空间，全方位解决青年就业、住房和教育问题。

2022年 新德里圣马丁公园举行了哈萨克伟大思想家阿拜·库南拜吾勒半身铜像揭幕仪式。

2023年 托卡耶夫总统赴乔尔蓬阿塔出席第二届中亚元首与欧洲理事会主席多边会晤，双方重申了深化高级别战略伙伴关系的意愿。

2024年 哈萨克斯坦通过了打击网络赌博跨部门综合行动方案，明确了15个中央及20个地方机关的协同责任。