哈通社6月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月30日,星期二

6月30日是阳历一年中的第181天 （闰年第182天） ，离全年的结束还有184天。

世界各国/地区节日：

白俄罗斯金融工作者日 2000年2月2日，根据白俄罗斯总统令，白俄罗斯经金融工作者日被定为每年的6月30日。

阿塞拜疆情人节 每年的6月30日是阿塞拜疆情人节。该节日自2004年开始庆祝。

多米尼加教师节 每年的6月30日是多米尼加共和国教师节。多米尼加是位于加勒比海的岛国。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1998年 根据总统令，哈萨克斯坦自然垄断和竞争保护委员会成立。

1998年 哈萨克斯坦共和国隶属总统外国投资者理事会（FIC）成立。

2005 托尔艾格洛夫巴甫洛达尔国家大学成立社会研究中心。

2007年 首都阿斯塔纳人民友谊纪念碑在和平和谐宫前正式竖立。

2011年 匈牙利、奥地利、拉脱维亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚联合签证中心在阿拉木图正式开设。设立该签证中心旨在对哈萨克斯坦公民发放申根签证。

2015年 哈萨克斯坦央行发行«哈萨克汗国550年»纪念硬币。

2018年 «游牧世界»节日在哈萨克斯坦首都举行。

2020年 罗马尼亚首都布加勒斯特市«努尔苏丹»公园隆重开放。

2020年 阿拜电视台正式开播。

2021年 «Dongil Highvill»公司总裁高东贤（Koh Dong Hyun）被任命为哈萨克斯坦驻韩国名誉领事。