6月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 488.81（-3.94坚戈），外汇交易总额为3.3756亿美元（-6244万美元）。交易过程中，最低报价为1:487.10坚戈，最高报价为1:490.95坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 567.94（-5.20坚戈），外汇交易总额为175.9万欧元（-325.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:565.98坚戈，最高报价为1:570.21坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6735（-0.1147坚戈），外汇交易总额56.5795亿卢布（+9.7182亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4949坚戈，最高报价为1: 6.7357坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.1831（-0.4849坚戈），外汇交易总额1655万元（-2646.5万元）。交易过程中，最低报价为1:72.0000坚戈，最高报价为1: 72.4340坚戈。