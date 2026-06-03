哈通社6月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月3日，星期六

6月3日是阳历一年中的第154天，离全年的结束还有211（闰年则还有212）。

世界各国/地区节日：

乌干达烈士节 每年的6月3日是乌干达举国同庆的烈士节。这一节日是为了缅怀在1885年至1887年间，因拒绝放弃基督教信仰而惨遭年轻国王姆旺加二世杀害的45位年轻基督徒（包括天主教徒和圣公会教徒）。对乌干达而言，这不仅是一个宗教纪念日，更是国家团结、精神坚守与不屈脊梁的象征。每逢此日，成千上万的朝圣者会从东非乃至世界各地徒步数日，涌向纳穆贡戈烈士纪念堂。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1988年 哈萨克苏维埃社会主义共和国设立国民教育部，该机构于1992年根据《教育法》正式更名为哈萨克斯坦共和国教育部。

1994年 向独联体成员国提交了«关于建立欧亚国家联盟»的草案。

1995年 联合国教科文组织总部启动哈萨克伟大诗人、思想家阿拜·库南拜吾勒（1845-1904年）诞辰150周年庆祝活动。

1999年 在历史名城突厥斯坦的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓内殿，举行了哈萨克诸汗国可汗与毕官遗骸重新安葬仪式。

2002年 第一次亚洲相互协作与信任措施会议峰会在阿拉木图召开，16个创始成员国领导人，以及8个观察员国和联合国、欧安组织、阿盟等国际组织的代表出席了会议。会议通过了《阿拉木图文件》和《关于消除恐怖主义和促进文明对话的宣言》。

2013年 哈萨克斯坦阿特劳与阿塞拜疆希尔万缔结友好城市。

2013年 考古人员在东哈州乌尔扎尔地区发掘出一座石棺墓，出土了一具初步判定为公元前4-3世纪的萨迦年轻女性遗骸。

2016年 在伊斯坦布尔举行的突厥世界大会上，因在首都成功创办并运营规模宏大的Astana Arqau传统音乐节，哈国制作公司荣获大奖。

2017年 哈萨克斯坦首家专业儿童玩具博物馆正式开门迎客，填补了国内儿童专题博物馆的空白。

2018年 在“伊塞克”国家历史文化保护区博物馆，由韩国庆尚北道倡议并树立的“丝绸之路友好合作纪念碑”举行了揭幕仪式。

2020年 哈萨克斯坦全面启动生态环境教育发展项目，旨在通过完善立法渠道，将生态责任、资源节约等可持续发展理念正式纳入国家基础教育大纲体系。

2021年 14岁卡拉干达乐手努尔道列特·萨哈特别克，在Juldyzai国际线上少儿才艺大赛中，凭借一曲冬不拉独奏《布勒布勒》力压群雄，夺得全场唯一的特等奖。

2021年 来自阔克舍套精英学校的学子迪阿萨利·卡里姆成功发明出依靠环境噪音或内部回放声音就能无线自充电的新一代耳机，并在“里海创业大赛”中力夺哈英理工大学全额教育奖学金。

2024年 集体安全条约组织议会大会会议在阿拉木图举行。