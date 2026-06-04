6月4日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 488.81（-3.63坚戈），外汇交易总额为2.9499亿美元（-4256.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:483.93坚戈，最高报价为1:486.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 563.78（-4.16坚戈），外汇交易总额为124.8万欧元（-51.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:561.97坚戈，最高报价为1:564.99坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5354（-0.1381坚戈），外汇交易总额62.1890亿卢布（+5.6095亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4717坚戈，最高报价为1: 6.6026坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.4717（-0.7114坚戈），外汇交易总额4894.4万元（+3239.4万元）。交易过程中，最低报价为1:71.4300坚戈，最高报价为1: 71.7800坚戈。