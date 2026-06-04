哈通社6月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月4日，星期三

6月4日是阳历一年中的第155天，离全年的结束还有210（闰年则还有211）。

各国/地区节日

受侵略戕害的无辜儿童国际日 是一个每年6月4日的联合国纪念活动，在1983年6月3日定立。联合国大会在其巴勒斯坦问题第七届紧急特别会议续会上，对巴勒斯坦问题做出审慎考虑，对如此之多的巴勒斯坦和黎巴嫩无辜儿童成为以色列侵略行为的受害者感到震惊，决定将每年的6月4日定为受侵略戕害的无辜儿童国际日。

卡尔·古斯塔夫·埃米尔·曼纳海姆寿辰和芬兰国防军的国旗日 卡尔·古斯塔夫·埃米尔·曼纳海姆，是芬兰第二任摄政王（1918-1919年）、第六任总统（1944-1946年）及芬兰元帅。曼纳海姆曾在俄罗斯帝国陆军中服役过约三十年，期间他参加了日俄战争和第一次世界大战东方战线的战役。除了援助亲属民族战争之外，他在芬兰独立后的每一场战争中担任芬兰国防军的总司令。在世时他与西贝柳斯一起就是毫无争议的最著名的芬兰人。

汤加奴隶解放日或独立日 纪念1862年国王乔治·图普一世废除农奴制，和1970年从英国殖民保护独立。

爱沙尼亚国旗日 爱沙尼亚国旗为一面三色旗，具有水平分布的三条等宽的色条：蓝色（顶部），黑色，白色。旗的正常大小为105 × 165 厘米. 在爱沙尼亚语中，国旗通常叫做«sinimustvalge»（意思为«蓝-黑-白»），是以色条的分布从上往下称呼的。

匈牙利民族统一日 1920年11月15日，匈牙利国会批准了特里亚农条约，1921年7月26日则通过三十三号法律，宣布条约生效。1990年改制以来，匈牙利许多政治势力祭出“反对特里亚农”的旗帜。2010年5月31日，青民盟控制的议会，宣布签署«特里亚农条约»的6月4日为“民族统一日”。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1943年 哈萨克苏维埃社会主义共和国国歌征集活动正式启动。

1944年 哈萨克女英雄阿利娅·莫故达洛娃获得苏联英雄荣誉。

1992年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署批准哈萨克斯坦国歌/国旗/国徽法；同年，隶属于总统的哈萨克斯坦企业家联盟正式成立。

1998年 第二届哈萨克斯坦投资峰会举行，来自24个国家的160多家企业参会。

2000年 在哈萨克斯坦和伊朗相关协议框架下，首批732户（3661人）名伊朗哈萨克人回归历史祖国。

2009年 哈萨克斯坦教育科学博士/功勋学者凯拉特·扎克利亚诺夫著作《突厥人记录下的成吉思汗》一书首发式在首都国立图书馆举行。

2010年 第四届阿拉木图国际投资峰会举行。

2010年 考古学家在库斯塔奈州发现了规模极其宏大、由古土丘群构成的独特地理标志（地画），其体量与文化价值直追秘鲁纳斯卡线条。

2013年 哈萨克斯坦爱国青年团体在上海/莫斯科/伦敦/华盛顿等城市同时通过网络合唱国歌。

2014年 独联体关税合作第59次会议在巴库举行。

2016年 KAZNEX INVEST出口和投资局被确立为哈萨克斯坦经济特区协调机构。

2018年 哈萨克斯坦选手耶拉瑟勒·穆拉特在阿尔巴尼亚地拉那举行的ITF G5系列赛中夺得冠军。他在通往决赛的道路上一路击败了来自奥地利、意大利、塞尔维亚和黑山的对手。

2019年 在克罗地亚科尔丘拉岛举行的“马可波罗”国际艺术节上，哈萨克斯坦诗歌、音乐、电影艺术日取得圆满成功。

2020年 哈萨克斯坦环保组织协会发起名为“StopMusor”的社会项目，旨在提高城市居民的环保意识和社会责任感，倡导垃圾分类和负责任的垃圾处理行为，以减少城市垃圾污染。

2021年 哈萨克斯坦宪法、独立法案及国家象征等核心数字化历史文件入藏北极地宫。

2023年 适逢一代雄主拜巴尔斯一世诞辰800周年，由哈萨克斯坦出资协助修复的苏丹拜巴尔斯大清真寺在开罗举行了盛大的重新启用典礼。

2024年 两架军用运输机将首批8匹普氏野马从捷克布拉格成功空运至阿尔喀勒克机场，标志着40匹野马跨国引种回归自然栖息地项目的正式启动。