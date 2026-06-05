6月5日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

24个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 487.24（+2.06坚戈），外汇交易总额为3.6693亿美元（+7193.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:484.56坚戈，最高报价为1:489.20坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 566.56（+2.78坚戈），外汇交易总额为1101.7万欧元（+976.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:563.80坚戈，最高报价为1:568.92坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6264（+0.0910坚戈），外汇交易总额41.9999亿卢布（-20.1891亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5530坚戈，最高报价为1: 6.6500坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.0297（+0.5580坚戈），外汇交易总额2223.5万元（-2670.9万元）。交易过程中，最低报价为1:71.6170坚戈，最高报价为1: 72.3000坚戈。