哈通社6月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

（哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结6月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月5日，星期五

6月5日是阳历一年中的第156天 （闰年第157天），离全年的结束还有209天。

各国/地区节日

世界环境日 每年的6月5日是世界环境日，该日是联合国鼓励全球居民提高环保意识和采取环保行动的主要力量。联合国人类环境会议于1972年6月5日至16日在斯德哥尔摩举行，会议通过了将每年的6月5日作为“世界环境日”的建议。世界环境日还作为“人类的节日”，呼吁民众采取积极的环保行动，以集小溪而成江海的力量共同保护我们的地球。每年，联合国都会有一句标语，或一段话，来提醒人们环境需要的爱护。

哈萨克斯坦生态学家日 根据2011年修订的《哈萨克斯坦共和国节日法》，每年6月5日被定为生态学家日。

丹麦宪法日 丹麦宪法日是为纪念1849年6月5日菲德烈七世国王颁布的第一部宪法，它标志着丹麦君主专制的结束，建立了君主立宪制国家。丹麦位于北欧，政体为君主立宪制下的议会民主制，首都在哥本哈根，拥有两个自治领地：法罗群岛和格陵兰。哈萨克斯坦与丹麦于1992年5月6日建立外交关系。

塞舌尔解放日 每年6月5日为东非国家塞舌尔共和国的解放日。1977年6月5日，塞舌尔人民联合党勒内发动政变推翻塞舌尔首任总统曼卡姆，任总统。此后将6月5日定为塞舌尔解放日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1938年 阿吾勒耶阿塔市以著名诗人江布尔·贾巴耶夫的名字命名。江布尔市是哈萨克斯坦古老城市之一，它曾更名为塔拉斯、塔拉兹、阿吾勒耶阿塔、米尔扎杨等名字。1997年，根据总统令以旧名-塔拉兹市重新命名。

1952年 根据苏联苏联部长会议命令，乌斯卡曼教育学院正式成立。

1980年 阿克托别市开设哈萨克斯坦女英雄阿丽娅•莫勒达古洛娃的博物馆。

1992年 哈萨克斯坦共和国与挪威王国建立外交关系。

2012年 哈萨克斯坦国家铁路公司出席在中国上海举行的Transport Logistic China 2012国际现代物流和交通运输博览会。

2014年 哈萨克斯坦民族和睦大会隶属企业家协会成立。

2016年 哈萨克斯坦成为加勒比国家联盟观察员国。

2017年 中国国家主席习近平《习近平谈治国理政》哈萨克文版首发仪式在阿斯塔纳举行。

2018年 考古学家在阿克托别州一个采石场附发现了一具匈奴战士和他的坐骑的遗骸，同时还发现了黄色金属首饰。

2019年 布拉拜国家自然公园开向公众开放Ormanshi Sayabagy新公园。

2021年 位于阿斯塔纳市的总统公园内，土耳其-哈萨克斯坦兄弟情谊林荫道正式落成。

2022年 哈萨克斯坦举行有关宪法修正案的全民公投。此次宪法修正案涉及了对宪法中总计33项条款内容的补充和修订，相当于对三分之一的内容进行修订。

2023年 经大规模修缮，拜巴尔斯苏丹清真寺重新向公众开放。这座清真寺是出身于钦察草原的伟大统治者拜巴尔斯苏丹留下的珍贵遗产，他为埃及和整个伊斯兰世界的发展做出了巨大贡献。