哈通社6月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月6日，星期六

6月6日是阳历一年中的第157天 （闰年第158天） ，离全年的结束还有210天。

各国/地区节日

瑞典国庆日 国庆日是瑞典在每年6月6日庆祝的全国节庆。这个节庆之前被称为古斯塔夫·瓦萨日（瑞典语：Gustav Vasas dag）和瑞典国旗日（svenska flaggans dag），直至1983年瑞典国会才把它正式定为国庆日。哈萨克斯坦共和国与瑞典于1992年建立外交关系。

普希金诞辰日 每年的6月6日是俄国诗人普希金的诞辰日，也是联合国确定的“俄语日”。俄语是联合国六种官方语言之一。为支持和发展语言文化多样性，在2010年2月举行的联合国会议上，通过了举办联合国官方语言日的决定，并将6月6日定为“俄语日”。亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金（1799年6月6日－1837年2月10日）是俄国著名的文学家、被许多人认为是俄国最伟大的诗人、现代俄国文学的奠基人。19世纪俄国浪漫主义文学主要代表。被誉为«俄国小说之父»。

玻利维亚教师节 每年6月6日是玻利维亚教师节。该节日以纪念1840年6月6日出生的玻利维亚教育家、作家、历史学家Modesto Omiste Tinajeros。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1845年 阿特巴萨尔开启城市历史。西伯利亚总督提出设立定居点的构想最终落脚，这一日成为阿特巴萨尔市的历史纪元起点。

1945年 世界首个煤矿矿用挖掘机在卡拉干达进行了测试。

1987年 在杰出活动家奥拉兹·詹多索夫生前工作和生活的克根乡故居上，落成了一面庄严的纪念牌匾。

1991年 全日制普通高等学校——突厥斯坦国立大学（现霍贾·艾哈迈德·亚萨维国际哈土大学）宣告成立。

2001年 阿斯塔纳市举行“莫斯科文化周”活动。

2001年 江布尔州江布尔县为哈萨克著名诗人江布尔·贾巴耶夫设立纪念碑。

2009年 土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行哈萨克斯坦文化周活动。

2011年 哈萨克斯坦政府和马来西亚政府签署关于建设外交代表处的土地分配协议。

2011年 “Classic”电台正式启播，成为哈萨克斯坦首个且唯一全天候播放国内外经典学术音乐及民族音乐作品的专业广播频道。

2012年 上海合作组织成员国元首理事会第十二次会议在北京举行。

2012年 科研团队奔赴乌兹别克斯坦，开启了跨越五国的“海外哈萨克族艺术”三年期民俗与文学田野调查。

2012年 哈萨克斯坦纪念版10,000坚戈纸币凭借出众的技术防伪、精湛的设计和思想内涵，被国际纸币协会（IBNS）票选为年度最佳纸币。

2016年 奥运冠军亚历山大·维诺库罗夫携哈国自主自行车品牌“VINO”亮相蒙特卡洛顶级展会，亲自推介新一代高性能公路车与山地车。

2016年 在哈美协会及北美侨社支持下，美国马里兰州开办了面向海外华侨及二代的周末母语课程，助力草原文化的海外传承。

2017年 由哈通社与《人民画报》联合主办的“美丽哈萨克斯坦—美丽中国”影展亮相阿斯塔纳，用镜头定格两国世代友好的历史瞬间。

2017年 16岁的哈萨克斯坦学生大卫·克尼申科开发了一款名为“Fast Helper”的手机应用程序，在应急情况下，可通过该应用呼叫消防部门、急救车或救援服务。

2019年 旅行家、突厥精神文化研究者、作家廷凯·克雷托娃的著作《哈萨克斯坦人》出版。

2019年 在独联体成员国体育合作协议缔约国体育理事会会议上，哈萨克斯坦的赛热克·萨皮耶夫当选为2019-2020年度独联体国家体育理事会主席。

2023年 萨克斯坦女子橄榄球队在荷兰首都举行的Amsterdam Sevens国际大赛中获得冠军。

2024年 适逢国家博物馆建馆10周年，在多方支持下，达芬奇名作《美丽的公主》首次离开欧洲本土，在阿斯塔纳与哈国本土“草原绘画展”联袂展出。

2024年 宪法法院正式发布首部采用布赖尔盲文印刷的《哈萨克斯坦共和国宪法》，并定向分发至全国56家特教机构，全面保障视障群体的法律权益。

2025年 哈萨克斯坦穆斯林依照历法开启为期三天的古尔邦节庆典，朝圣祈福并履行核心宗教传统。