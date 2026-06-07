哈通社6月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月7日，星期天

6月7日是阳历一年中的第158天 （闰年第159天） ，离全年的结束还有207天。

各国/地区节日

中国高考日 普通高等学校招生全国统一考试，简称普通高考、高考或统一高考，是中华人民共和国重要的全国性考试之一，是中国大陆普通高等学校的招生考试，是由普通高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。普通高考于每年的6月7日至10日举行。

阿根廷新闻工作者日 每年6月7日是阿根廷新闻工作者日。这一专业节日于1938年设立，旨在纪念1810年6月7日，Gazeta de Buenos Ayres阿根廷爱国报首期发行。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1924年 《阿克托别报》哈萨克文版首期正式发行。

2005年 阿拜后裔伊斯卡科夫的遗著《诗人之心》问世。

2010年 哈萨克斯坦正式实施符合国际ISO标准的IBAN（国际银行账号）和BIC（银行识别码）系统，全面规范金融支付流程。

2011年 美国国家美术馆举行题为《遗产遗迹：从古老时代到现在哈萨克斯坦》的古代艺术展开幕仪式。

2011年 第7届世界伊斯兰经济论坛在阿斯塔纳拉开帷幕。

2012年 上海合作组织成员国元首理事会第12次会议在北京举行。

2012年 哈俄双方签署协定，允许两国边境地区居民持有效证件在对方境内免签停留30天。

2014年 阿拉木图州建成集专业训练、赛事举办、国际化宿办于一体的全球顶尖全功能综合性教学体育设施—拳击学院。

2017年 戈洛夫金免费体育馆在卡拉干达启用。拳王根纳季·戈洛夫金在家乡落成一座包含泳池与专业拳台的现代化体育馆，所有运动项目均向市民免费开放。

2017年 突厥斯坦市在独联体著名历史古城排名中位列榜首。

2018年 哈萨克斯坦首次当选保护非物质文化遗产政府间委员会委员国。

2019年 年仅8岁的哈萨克斯坦选手萨瓦特·努尔哈利耶夫在法国快棋和闪电战国际象棋公开赛上夺得快棋金牌。

2019年 著名歌手迪玛希作为特邀嘉宾，领衔哈国新生代闪耀俄罗斯顶级音乐大奖“Muz-TV”红毯。

2021年 被誉为葡萄牙“民族摇篮”的吉马良斯市举办哈萨克斯坦名誉领事馆开馆典礼。

2021年 哈萨克斯坦知名国际象棋大师詹萨亚·阿卜杜马利克荣获国际棋联颁发的最高荣誉之一——“达拉”勋章。

2023年 联合国教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱参观了位于突厥斯坦的霍扎·阿赫梅特·亚萨维陵寝，这一历史古迹被收录在了联合国教科文科组织世界遗产名录当中。

2024年 总统广播电视综合体Jibek Joly频道推出社会生态类专题项目《Таза қала》，首期聚焦名城奇姆肯特。

2024年 哈萨克斯坦外交官马迪娜·贾尔布西诺娃当选联合国女性歧视消除委员会委员，实现了哈萨克斯坦及中亚代表在该席位上“零的突破”。

2024年 由印度文化中心与巴夫洛达尔画室联合主办的“艺术交融”联合画展在阿斯塔纳总统中心揭幕。