6月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 485.09（-2.15坚戈），外汇交易总额为3.9219亿美元（+2526万美元）。交易过程中，最低报价为1:483.05坚戈，最高报价为1:487.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 559.45（-7.11坚戈），外汇交易总额为233万欧元（-868.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:556.77坚戈，最高报价为1:562.12坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6350（+0.0086坚戈），外汇交易总额24.3283亿卢布（-17.6715亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5399坚戈，最高报价为1: 6.6515坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.4334（-0.5963坚戈），外汇交易总额1.1369亿元（+9145.8万元）。交易过程中，最低报价为1:71.2300坚戈，最高报价为1: 71.8190坚戈。