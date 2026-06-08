哈通社6月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月8日，星期一

6月8日是阳历一年中的第159天，离全年的结束还有206（闰年则还有207）。

世界各国/地区节日：

世界海洋日 每年的6月8日是世界海洋日。1992年，在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展会议上确定。世界海洋日原先并非联合国的官方纪念日，至2009年联合国首次庆祝世界海洋日。

卡累利阿共和国成立日 1920年6月8日，全俄中央执行委员会下令，将阿尔汉格尔斯克省和奥洛涅茨省内的卡累利阿人聚居区组建成卡累利阿劳动公社。1923年7月25日，根据全俄中央执行委员会的决定，卡累利阿劳动公社改为卡累利阿苏维埃社会主义自治共和国。

秘鲁工程师日 该节日于1986年设立，旨在纪念1962年6月8日秘鲁工程师理事会的成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1937年 塞梅青工剧团正式改组为俄罗斯剧剧团，并于1975年成为全球首家也是唯一一家以作家陀思妥耶夫斯基命名的剧院。

1998年 托列毕、哈孜别克毕和艾铁克毕纪念碑揭幕仪式在阿斯塔纳举行。

1992年 哈萨克斯坦成立国家外资署。这一机构统一负责国家外资引进政策、吸引海外资本与多边金融组织深度参与本土经济体制改革。

2005年 千年史诗《霍兹与巴彦》新版发行。由专家整理的全新版本集成面世，收录了十九至二十世纪在圣彼得堡、喀山及奥伦堡等地出版的珍本。

2011年 塔拉兹市阿拜大道落成富有象征意义的金属“感恩之书”城市景观，意在提醒公众常怀感恩之心。

2012年 塔拉兹市为在2011年11月12日连环恐怖袭击中用身躯扑向暴徒、捍卫百姓平安的“人民英雄”拜塔索夫上尉建立的铜像举行了庄严的揭幕仪式。

2013年 土耳其萨姆松举行第16届国际歌剧日，缅怀为哈国室内乐、交响乐及传统戏剧创作奠定基石的功勋作曲家穆罕·托列巴耶夫诞辰100周年。

2016年 上海合作组织国防部长会议在阿斯塔纳举行。

2017年 上合组织峰会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开。

2019年 哈萨克斯坦运动员在中国重庆举行的2019亚洲田径大奖赛系列赛中斩获三枚金牌。

2024年 阿克莫拉州林业系统率先接装9套配有专业灭火器材的高通过性现代化森林巡逻车，重装升级绿色生态防线。