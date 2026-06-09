6月9日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 489.83（+4.74坚戈），外汇交易总额为4.0147亿美元（+927.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:487.50坚戈，最高报价为1:492.54坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 565.71（+6.26坚戈），外汇交易总额为387.9万欧元（+154.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:564.09坚戈，最高报价为1:568.11坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7988（+0.1638坚戈），外汇交易总额57.0494亿卢布（+3.2721亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7200坚戈，最高报价为1: 6.8499坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.2922（+0.8588坚戈），外汇交易总额+1599.3万元（-9770万元）。交易过程中，最低报价为1:72.0200坚戈，最高报价为1: 72.6300坚戈。