哈通社6月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月9日,星期二

6月9日是阳历一年中的第160天 （闰年第161天） ，离全年的结束还有205天。

世界各国/地区节日：

世界认可日 2007年10月28日，国际认可论坛（IAF）和国际实验室认可合作组织（ILAC）在澳大利亚悉尼联合召开的大会上确定，自2008年起，每年的6月9日为«世界认可日»。

国际档案日 2007年11月，为了庆祝2008年6月9日ICA成立60周年纪念日，ICA全体成员在加拿大魁北克举行的年度全体会议上投票决定，将每年的6月9日定为国际档案日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1998年 吉尔吉斯斯坦驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

2002年 首都阿斯塔纳举行匈牙利文化周。

2003年 世界大城市首脑会议在阿斯塔纳举行，世界各国首都和大城市的代表参加会议。

2005年 总统府举行纳扎尔巴耶夫总统著作《在欧亚大陆的心脏》首发仪式。

2011年 哈萨克斯坦共和国与多米尼加共和国建立外交关系。

2015年 阿尔法拉比哈萨克国立大学开设巴黎国际营销学院。

2017年 阿斯塔纳世博会举行盛大的开幕仪式。

2017年 上海合作组织成员国领导人签署《阿斯塔纳宣言》。

2019年 哈萨克斯坦举行非例行总统选举，祖国之光党候选人哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以70.96%得票率胜选。

2021年 哈萨克斯坦14所高校入围2022年QS世界大学排名。

2021年 哈萨克斯坦在联合国大会第73次全体会议上当选联合国经济及社会理事会理事国（2022~2024）。