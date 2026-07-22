6月冰淇淋产量创历史新高 同比增长116%

数据显示，6月全国共生产“冰淇淋及其他食用冰”约2.01万吨，同比增长116%，环比增长99%。

这一产量不仅达到历史最高水平，也是过去五年6月平均产量的2.5倍，比此前自2010年以来的最高纪录——2016年7月的1.08万吨——高出85%。

其中，普隆比尔（Plombir）产量增长最为显著，达到1.02万吨，同比增长3.6倍，环比增长2.9倍；普通奶油冰淇淋产量达到7500吨，同比增长75%，环比增长57%。

按产值计算，全国冰淇淋制造企业6月实现产值243亿坚戈，较去年同期和上月均增长约一倍。

统计显示，自2024年底以来，哈萨克斯坦冰淇淋产量已连续保持同比增长。2025年月均同比增幅为32%，而2026年至今已提高至60%。

值得一提的是，2024年，尤其是2025年，冰淇淋生产企业持续扩大投资，特别是在阿拉木图州投入大量资金建设新的生产设施。在产业快速发展的带动下，哈萨克斯坦于2025年首次成为冰淇淋净出口国，全年出口量首次超过进口量。