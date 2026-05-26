6月哈萨克斯坦将迎来多项节日与文化名人纪念日

（哈萨克国际通讯社讯）随着夏季到来，哈萨克斯坦6月将迎来一系列国际性节日、国家纪念日及专业人士节日。同时，多位为哈萨克文学、新闻与民族文化发展作出重要贡献的知名人士，也将在本月迎来重要纪念日。

6月1日是国际儿童节。当天，哈萨克斯坦各地通常会举办儿童文艺演出、公益活动及庆祝活动。

6月4日是哈萨克斯坦国家象征日。1992年的这一天，哈萨克斯坦共和国国旗、国徽和国歌正式获批。该节日被视为体现国家独立与国家认同的重要纪念日之一。

6月5日是生态工作者日。这一职业节日旨在表彰长期从事环境保护工作的专业人士。

6月7日是反垄断机构工作人员日，主要面向在维护市场竞争和经济监管领域工作的专业人员。

6月9日为军人及特种部队人员日，旨在向维护国家安全的军队及特种部门工作人员致敬。

6月的第二个星期日为轻工业和畜牧业工作者日，用以表彰工业生产和农业领域从业人员的劳动贡献。

6月的第三个星期日是医疗工作者日。哈萨克斯坦每年都会在这一天向医生、护士及所有卫生系统工作人员表达敬意。

6月23日同时是警察日和公务员日，属于哈萨克斯坦重要的职业节日之一。

6月24日为法官和法院工作人员日。

6月28日则是大众传媒工作者日，也是我国新闻界和媒体行业的重要职业节日。

此外，6月还将迎来多位文化与文学界人士的重要纪念日。

6月5日，哈萨克作家萨帕尔加利·兰别库勒（Сапарғали Ләмбекұлы）将迎来90周年诞辰。他被视为推动哈萨克散文发展的重要作家之一。

6月7日，诗人、作家、剧作家、“阿拉什”国际文学奖获得者阿克勒别克·沙亚赫梅特（Ақылбек Шаяхмет）将迎来75岁生日。他长期活跃于诗歌、戏剧及评论文学领域。

6月20日，是作家、记者及民族学家艾哈迈特·朱尼斯吾勒（Ахмет Жүнісұлы）诞辰100周年纪念日。这位学者曾为研究哈萨克民族传统文化与民族志作出重要贡献。

6月22日，诗人兼记者易卜拉欣·别克马哈诺夫（Ибраһим Бекмаханов）诞辰75周年。他曾在哈萨克诗歌与新闻领域留下鲜明个人风格。

同一天，著名作家、剧作家索菲·斯马塔耶夫（Софы Сматаев）也将迎来85岁生日。他因创作多部历史题材小说与戏剧作品而广为人知。

【编译：木合塔尔·木拉提】