6月起哈萨克斯坦迎来多项新规：养老金、不动产服务、青年住房计划等领域将发生变化

（哈萨克国际通讯社讯）随着夏季到来，哈萨克斯坦自6月1日起将在养老金制度、公共服务数字化、青年住房支持、交通运输等多个领域实施一系列新措施和新规定。部分政策已于6月初生效，另有部分措施将在本月陆续实施。

养老金提取最低门槛计算规则调整

哈萨克斯坦批准新的养老金储蓄“最低充足水平”计算办法。

根据新规，计算最低充足水平时，将按照9%的年收益率和8%的年度养老金支付增长率进行测算，并通过专门公式计算不同年龄群体的最低充足标准。

新规定明确，最低充足水平不得低于上一年度标准，并将在考虑通货膨胀因素基础上，以高于通胀率5个百分点的幅度进行调整。

该规定将在官方公布10天后，即6月4日正式生效。

不动产相关文件全面转为线上办理

自6月1日起，不动产技术护照和地籍护照补办业务全面转入线上办理模式。

今后，国家公共服务中心（ЦОН）将不再受理相关纸质申请。

公民可通过eGov.kz门户网站或eGov mobile移动应用提交申请、完成缴费，并在个人账户中下载办理完成的文件。

数字发展、创新和航空航天工业部表示，此举旨在进一步减少公共服务中心排队现象，提高办事效率。

对于无法使用网络服务的居民，公共服务中心自助服务区仍将继续开放。

预备役人员军事集训持续开展

自5月启动的军事集训工作将在6月继续进行，并持续至今年10月。

根据计划，全国将有约3000名预备役人员参加相关训练。

近年来，哈萨克斯坦持续推进公共服务数字化。目前，包括电子数字签名签发、居住登记、驾驶证换领以及机动车首次登记等服务均已实现线上办理。

“阿拉木图青年”住房计划开放申请

阿拉木图市面向青年群体推出的优惠住房贷款项目“阿拉木图青年”（Almaty Jastary）将于6月1日至15日接受申请。

申请时间为6月1日9时至6月15日18时，申请人可通过kezekte.kz网站“住房服务”栏目中的Almaty Jastary系统提交申请。

根据项目规定：

贷款额度最高可达2000万坚戈；

年利率为5%；

首付款比例为10%；

可购买新建住房和二手住房。

申请对象为年龄不超过35岁的阿拉木图市青年居民。

申请人须满足在阿拉木图连续登记居住满一年、过去五年内本人及家庭成员名下无住房、具有不少于6个月正式工作经历以及按规定缴纳养老保险金等条件。

该项目重点面向医疗、教育、文化、体育、科研、新闻媒体、社会服务、执法机关以及市政公共服务等领域从业人员。

部分旧版纸币停止流通

6月，部分旧版坚戈纸币平行流通期限正式结束：

旧版2000坚戈纸币于6月24日停止流通；

旧版10000坚戈纸币于6月27日停止流通。

上述日期后，相关纸币将不再具有支付功能。

不过，居民仍可在未来三年内通过二级银行及哈萨克邮政（Kazpost）免费兑换为新版纸币。

哈萨克斯坦国家银行表示，旧版1000坚戈纸币将继续流通至2027年3月27日。

此外，新版500坚戈纸币计划于2026年第四季度发行，新版20000坚戈纸币预计将于2026年投入流通。

阿斯塔纳—奇姆肯特新增定期航班

自6月12日起，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）将开通阿斯塔纳至奇姆肯特往返新定期航线。

根据地方政府发布的信息，新航班每周执飞三次，分别安排在周五、周六和周日。

阿斯塔纳电价或将上调

阿斯塔纳区域电网公司计划自6月5日起调整电价。

根据提交方案，平均电价拟由每千瓦时31.18坚戈提高至35.07坚戈。

公司表示，电力采购成本、输电费用以及国家电网服务费上涨，是此次调价建议的主要原因。

暑期增开列车和航班服务旅游市场

为满足夏季旅游高峰需求，哈萨克斯坦交通部将扩大旅游线路运力供给。

自6月16日起，将新增15条季节性铁路线路，连接阿斯塔纳、阿拉木图、卡拉干达等主要城市与多斯特克、巴尔喀什等热门旅游目的地。

预计新增座位总数将超过55万个。

同时，多数列车编组规模将由原来的平均19节至21节车厢进一步扩大。

此外，自6月1日起，还将开通卡拉干达至巴尔喀什新铁路线路。

航空运输方面，巴尔喀什、乌尔扎尔和乌沙拉尔等旅游方向的航班数量也将增加至每周最多7班。

政府表示，这些航线票价将继续保持在1.6万至2万坚戈之间，并已拨款64亿坚戈用于国内旅游航线补贴。

6月无额外公共假期

根据现行安排，2026年6月哈萨克斯坦没有法定节假日，因此本月不会出现额外休息日安排。