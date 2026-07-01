截至6月初全国人口达2057.6万

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局公布的最新数据显示，截至2026年6月1日，全国总人口达到2057.5979万人，较年初增加7.6157万人，增长0.37%。

统计显示，人口增长主要来自自然增长，自然增长人数为7.0209万人；人口净迁入为5948人。统计期内，全国平均人口为2053.7901万人。

数据显示，哈萨克斯坦城镇人口增长快于农村人口。截至6月1日，全国城镇人口为1316.8438万人，较年初增加8.3328万人，增长0.64%。其中，自然增长4.2868万人，人口净迁入4.046万人。

同期，农村人口降至740.7541万人，较年初减少7171人，降幅为0.1%。尽管农村自然增长人数达到2.7341万人，但人口净流出3.4512万人，抵消了自然增长带来的增量。

按人口总量计算，阿拉木图仍是全国人口最多的城市，人口达236.6525万人；其后依次为突厥斯坦州（214.667万人）、阿斯塔纳（167.4699万人）、阿拉木图州（161.1588万人）以及奇姆肯特（130.812万人）。

人口最少的地区为北哈萨克斯坦州和乌勒套州，人口分别为51.2388万人和21.8169万人。

数据显示，阿斯塔纳人口增速位居全国首位，增长率达2.17%，人口增长主要得益于自然增长和人口持续净流入。

此外，人口分布结构也呈现明显差异。阿拉木图州和突厥斯坦州仍以农村人口为主；而卡拉干达州和阿克托别州则是城市化程度最高的地区。北哈萨克斯坦州城乡人口规模则基本相当。