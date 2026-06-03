6月新规生效：还在用冬季钉胎？最高罚款8.65万坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）随着6月到来，哈萨克斯坦各地气温逐渐升高。与此同时，与车辆安全相关的季节性技术要求也正式生效。根据欧亚经济联盟技术法规规定，自6月1日起，禁止车辆在公共道路上使用带防滑钉的冬季轮胎。违反规定的驾驶员不仅将面临罚款，还可能增加交通事故风险。

夏季使用钉胎将被处罚

根据欧亚经济联盟海关联盟《关于轮式车辆安全的技术法规》，每年6月至8月期间，禁止在公共道路上使用带防滑钉的冬季轮胎。

对于违反规定的驾驶员，首次被查处将面临21,625坚戈罚款。如果在12个月内再次发生同类违法行为，罚款金额将提高至86,500坚戈。

值得注意的是，部分车主认为使用“四季轮胎”即可全年无忧。然而，如果轮胎磨损严重、存在明显缺陷或已不符合安全标准，同样可能被认定为不适合继续使用，并受到相应处罚。

长期以来，不少驾驶员只知道冬季必须使用符合要求的冬季轮胎，否则可能被处罚，却忽视了夏季同样存在明确的轮胎使用限制。

为什么夏季禁止使用冬季钉胎？

冬季轮胎之所以能够在冰雪路面提供更好的抓地力，是因为其采用了更柔软的橡胶配方和特殊胎面设计。这些特性能够帮助车辆在低温环境下保持良好的附着力和操控性能。

然而，当气温升高后，这些优势反而会转变为安全隐患。

执法部门指出，带钉冬季轮胎在高温和干燥路面上的附着性能明显下降。轮胎在行驶过程中容易过热，极端情况下甚至可能发生爆胎事故。

因此，警方已开始加强对仍使用带钉冬季轮胎车辆的检查力度，及时发现并制止相关违法行为。

技术法规如何规定？

根据《关于轮式车辆安全的技术法规》附件第8号第5.5条规定：

每年12月至次年2月期间，禁止使用夏季轮胎；

每年6月至8月期间，禁止使用带防滑钉的冬季轮胎。

换言之，轮胎的使用必须与季节相匹配，这是现行法规明确规定的安全要求。

风险不仅仅是罚款

汽车专家康斯坦丁·奥若金指出，许多驾驶员认为夏季继续使用冬季轮胎最多只是面临罚款，但实际上更值得关注的是车辆安全性能的下降。

他说，冬季轮胎为了保证严寒条件下的柔软性和抓地力，其橡胶材质比夏季轮胎更软。在高温环境中，这种橡胶会迅速升温并加速磨损，甚至出现类似“融化”的现象。

由此带来的后果包括：

车辆转向精度下降；

过弯稳定性减弱；

制动距离明显增加；

高速行驶时操控性能恶化；

紧急制动时发生事故的风险上升。

尤其是在高速公路上，这些因素都可能直接威胁驾乘人员生命安全。

轮胎磨损和养车成本同步增加

除了安全风险之外，夏季使用冬季轮胎还会增加车辆使用成本。

专家表示，在高温路面环境下，冬季轮胎的磨损速度远高于正常水平，胎面花纹可能在一个夏季内便出现严重损耗，导致整套轮胎提前报废。

与此同时，车辆还可能出现：

燃油消耗增加；

悬挂系统负荷加重；

制动系统磨损加快；

行驶噪音明显上升；

雨天发生“水滑现象”（Aquaplaning）的风险增加。

由于夏季轮胎专门针对高温及湿滑路面设计，而冬季轮胎并不具备同等排水性能，因此在暴雨天气下更容易失去抓地力。

钉胎是否会损坏路面？

围绕“带钉轮胎是否损害道路”的讨论，多年来一直存在。

哈萨克斯坦荣誉道路建设专家哈利詹·库尔马诺夫此前曾指出，目前国内尚未开展专门研究，以科学评估带钉轮胎在哈萨克斯坦气候条件下对沥青路面的具体影响。

他认为，如果仅有极少数车辆使用钉胎，其对道路造成的影响有限；但如果大量车辆长期使用，则可能对路面产生一定损害。

不过，相较于路面磨损问题，专家更关注的是其对交通参与者安全的直接威胁。

现实中曾发生过类似案例：高速行驶过程中，轮胎上的金属钉因高温或磨损脱落，以极高速度飞出，击碎后方车辆挡风玻璃，给其他道路使用者带来危险。

及时更换轮胎是安全出行的重要保障

专家提醒，按季节更换轮胎不仅仅是为了避免罚款，更是保障道路交通安全的重要措施。

正确匹配季节的轮胎能够提升车辆操控性能、缩短制动距离、降低事故风险，同时延长轮胎和车辆相关部件的使用寿命。

随着夏季正式到来，驾驶员应及时检查车辆轮胎状况，确认轮胎类型、磨损程度以及安全性能是否符合现行规定。对于仍在使用带钉冬季轮胎的车辆，应尽快完成更换，以确保自身及其他交通参与者的安全。