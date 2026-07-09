6月哈萨克斯坦住房价格小幅上涨 阿斯塔纳和阿拉木图房价居高

数据显示，目前全国新房平均售价为每平方米61.75万坚戈，二手住房平均价格为每平方米62.97万坚戈，配套设施较为完善的租赁住房平均租金为每平方米5062坚戈。

与今年5月相比，6月份新房价格环比上涨0.7%，二手房价格上涨0.6%，住房租赁价格上涨0.4%。从同比数据来看，新房价格较去年同期上涨14%，二手房价格上涨10.4%，租赁住房价格上涨13.4%。

从主要城市情况来看，新房价格最高的地区仍集中在阿斯塔纳和阿拉木图。其中，阿斯塔纳新房均价达到每平方米73.9万坚戈，阿拉木图为每平方米72.6万坚戈。

在二手住房市场方面，阿拉木图以每平方米74.96万坚戈位居首位，阿斯塔纳紧随其后，平均价格为每平方米72.74万坚戈。

租赁市场方面，阿拉木图和阿斯塔纳的住房租金水平同样居全国前列，分别达到每平方米5879坚戈和5646坚戈。相比之下，奇姆肯特市租赁住房价格相对较低，平均为每平方米4288坚戈。

从全国整体情况看，新房价格最低的城市为乌拉尔市，平均每平方米32.7万坚戈。租赁住房价格最低的地区则是塔拉兹市，每平方米平均租金仅为2515坚戈。