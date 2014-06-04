哈萨克斯坦在世界军人拳击锦标赛中获7金1银2铜

哈通社阿拉木图6月4日电，第55届世界军人拳击锦标赛3日在阿拉木图落下帷幕，哈萨克斯坦队共获得7枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌。

哈萨克斯坦选手沃勒贾斯•拜尼亚佐夫战胜俄罗斯选手贝力克•戈拉诺夫，夺得49公斤级金牌；沃勒贾斯•萨特巴耶夫战胜摩洛哥选手阿布德拉力•达拉阿安，获得52公斤级金牌；世界拳击锦标赛亚军、哈萨克斯坦选手海拉特•叶尔阿力耶夫战胜阿尔及利亚选手法合姆•哈马奇，获得56公斤级金牌；别克曼•索伊勒拜战胜中国选手贺林吉（音译），获得60公斤级金牌；巴布尔江•莫蒙诺夫战胜巴西选手皮德罗•德力曼，获得75公斤级金牌；阿斯克尔•阿布多拉耶夫战胜意大利选手法比沃•图尔奇，获得91公斤级金牌；哈姆舍别克•霍卡巴耶夫战胜拉菲尔•利曼尼，获得91公斤以上级金牌。

在81公斤级决赛中哈萨克斯坦选手输给了荷兰选手彼得•米伦伯格，获得银牌。

获得铜牌的哈萨克斯坦选手分别是叶尔多斯•萨尔库洛夫（64公斤级）和萨戈达特•热合曼吾勒（69公斤级）。

在64公斤级以及69公斤级的比赛中，来自蒙古国的巴塔苏格•成佐里格和法国的阿里克斯•瓦斯汀夺冠。

据悉，该届世界军人拳击锦标赛为纪念哈萨克斯坦首位国防部长、大将萨戈达特•努尔马戈姆别托夫而举办。