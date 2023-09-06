今年前7个月近1.5万人加入哈萨克斯坦国籍

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 —— 哈通社记者6日从内务部获悉，2023年1~7月，共有14 561名外国公民获得哈萨克斯坦国籍。

2022年，包括17 663名“血亲同胞”在内的22 114人加入了哈萨克斯坦国籍。数据显示，去年获得哈萨克斯坦国籍的人中，大多数来自乌兹别克斯坦——14 353人（其中哈萨克族为13 166人）。其次为：来自中国——1 731人（哈萨克族为1 725人），来自俄罗斯——1 436人（哈萨克族为484人），土库曼斯坦——1186人（哈萨克族为1176人），吉尔吉斯斯坦——910人（哈萨克族为220人）。

据统计，2023年前7个月，共有14 561人获得哈萨克斯坦国籍，其中哈萨克族“血亲同胞”为11 142人。其中大部分来自乌兹别克斯坦——8 500人（其中哈萨克族为7 301人）、来自俄罗斯——2 133人（哈萨克族为845人）、来自土库曼斯坦——1 203人（哈萨克族为1 185人）、来自中国——1 064人（哈萨克族为1 062人）、来自吉尔吉斯斯坦——718人（哈萨克族为535人）。

【编译：小穆】