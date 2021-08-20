前7月哈国共生产各类汽车4.7万余辆

哈通社/努尔苏丹/8月20日 – 今年上半年哈萨克斯坦共向外国出口汽车4 533辆。

根据哈萨克斯坦汽车工业联盟提供的数据，2021年1~7月间全国共生产47 176台各类型车辆，总价值月3714亿坚戈。这一数据较2020年同期增长了23.8%。

虽然由于汽车配件的短缺，以及由于经中国进行的供应受到了一定的限制，哈萨克斯坦的汽车行业在今年的发展遭遇了一定的困难，但汽车工业依然凭借稳定的发展步调，成为了哈萨克斯坦工业发展的主要动力之一。目前哈国汽车制造业已经占到了机械制造业领域的32%。

2021年1~7月，哈国共生产轻型汽车汽车40674辆（增长26.6%）、卡车5302辆（增长52.1%）、客车705辆（下降17.5%）、挂车和半挂车376辆、其他专业技术设备119辆。

在汽车品牌生产量方面，前7个月哈国汽车生产企业生产了以下品牌车辆：雪佛兰（18362辆）、现代（14322辆）、起亚（5211辆）、江淮（3253辆）、GAZ（2456辆）、UAZ（940辆）、KAMAZ（824辆） 、拉达（394 辆）、Hyundai Trucks（301 辆）和雷诺（294 辆）。

在各类车企当中，位于库斯塔奈州的萨热阿尔卡汽车制造厂敞亮最多，共生产各型号车辆28 670辆，总价值1792亿坚戈，同比增长46.9%。其次是位于阿拉木图的现代汽车制造厂，共生产各类型车辆14 274 辆，总价值1407亿坚戈。位于第三位的是塞梅市的SemAZ公司，共生产商用车2 476辆，价值214亿坚戈（增幅达95%）。

报告期内，哈萨克斯坦还向俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯和白俄罗斯出口量价值306亿坚戈的4533辆汽车，同比增长27%。

【编译：木合塔尔·木拉提】