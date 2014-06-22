美国会信任度调查跌至7% 创下41年来最低纪录

哈通社阿斯塔纳6月22日电，据新华网报道，美国国会在美国政治体系中占据举足轻重的地位，然而，美国知名民调机构盖洛普公司(Gallup)最新公布的调查显示，国会支持率仅为7%，比去年下降了3%，创下41年来的最低纪录。

盖洛普在声明中表示，这是该调查有史以来所有机构的记录中最低的信任度得分，也是第一次出现个位数得分。

盖洛普公司在6月5日至8日间，利用电话抽样访问了居住在美国50个州和哥伦比亚特区的1027名成人，对17个美国社会机构或团体进行信任度投票。结果，军队以74%的支持率位列榜首，其次是小企业和警察；除排名最后的国会外，电视新闻和互联网新闻位居倒数第二和第三名。

7%的国会支持者中，4%表示对国会"极有信心"，3%有"相当多的信心"。大部分受访者则持悲观态度，1/3的人说他们"稍有信心"，一半人表示"不太有信心"，还有7%的人"毫无信心"。

盖洛普1973年首次开始调查公众对国会的信任指数，当年曾有42%的受访者作出正面回应，自2004年开始该指数就一直呈下降趋势，今年不仅刷新了历史最低得分，还在所有主要机构的排名中垫底。

2013年底，美国有线电视新闻网(CNN)和民意研究公司共同民调就曾显示，超六成美国人认为本届国会低效、"游手好闲"，堪称史上最差。

盖洛普分析称，很难精确地找出国会支持率低的原因，尽管持续的经济低迷可能是主要因素之一。民主党控制的参议院和共和党人掌权的众议院加剧了国会的分裂，其成事不足令普通民众饱尝挫折感亦是其信任度低的部分原因。

国会如此不得人心，意味着国会议员们在今年的中期选举中或要面对重重挑战。如同应验这个结果，近来多名长期活跃于政坛上的议员在选举中受挫，例如众议院多数党领袖坎特(Eric Cantor)上周在弗吉尼亚州初选中意外落败于茶党保守派人士，随后宣布辞去共和党领袖职务，被当地传媒形容为"政坛大地震"。