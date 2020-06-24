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    11:45, 24 六月 2020 | GMT +6

    哈国民人均收入一季度同比增长7.4%

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    哈通社/努尔苏丹/6月24日 -- 随着政府不断强化居民社会救助措施，社会转移支付收入在哈国民收入中的构成比例有所增加。

    据哈萨克斯坦人力资源发展中心消息，2020年一季度，哈居民人均收入同比增长7.4%，扣除通胀因素，实际增幅为1.4%。

    从收入构成来看，就业收入占比最高，接近60%，人均月收入10.5万坚戈；其次为社会转移支付收入，占比约28%。

    社会转移支付在居民收入构成中占比上升，主要原因是去年以来，政府不断强化居民社会救助措施。

    报告同时指出，由于疫情暴发而实施的紧急状态和隔离措施，给居民收入带来了负面影响。

    从地区分布来看，人均收入最高的地区包括努尔苏丹市、阿拉木图市，以及工业较发达的卡拉干达州、曼格斯套州。

    人均收入最低的地区为南部农业区。

    总体来看，全国地区居民收入较去年同期均有所增长。

    由哈萨克斯坦人力资源开发中心编写的信息分析材料«哈萨克斯坦共和国2020年第一季度人口收入分析»中提供了有关收入结构、各地区收入动态和趋势的更详细信息（点击这里查看）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会 统计 经济 黄金储备
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