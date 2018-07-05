首都阿斯塔纳7月5-8日期间将举行哪些精彩活动

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 阿斯塔纳市文化和体育局公布7月5-8日期间在首都举行的一系列文化体育活动。

7月5日



18:00，伊希姆河畔的圆形剧场将举行第十届"SERPER"哈萨克民族乐器艺术节框架下的"民族乐世界"大型演出。

当天19:00，"阿斯塔纳"演出厅将举行由交响乐团、室内合唱团、阿斯塔纳市政府国家学术爱乐乐团献上的"LES CONTES D'HOFFMANN. 霍夫曼的故事"演出。

当天20:00，巴伊铁列克观景塔将举行第九届国际管乐器乐团艺术节活动。

7月6-8日



9:00，道列特体育馆将举行儿童、青年以及功勋人士空手道全国锦标赛。

7月6-7日



19:00，"Azil alem"剧团将在世博园内的Nomad city hall举行演出。

7月6-8日



17:00，巴伊铁列克观景塔前将举行"Spirit of Astana"国际艺术节。

7月6日



14:00 -- "卡扎纳特"赛马场将举行"阿斯塔纳杯"全国赛马比赛。

15:00 -- 伊希姆河畔的露天剧场将举行"来唱歌吧，小朋友！"儿童音乐演出活动。

17:00 -- "Kurazsi"匈牙利民族舞蹈团将在伊希姆河畔的露天剧场为观众带来精彩表演。

18:00 -- 苏联人民艺术家、哈萨克斯坦荣誉艺术家、苏联和哈萨克斯坦国家奖得主比比古丽•托列跟诺娃将在阿斯塔纳音乐厅举办个人音乐会。

20:00 -- "哈萨克耶勒"纪念碑前将举行大型演出活动。

7月7日



15：00 -- 伊希姆河畔的露天剧场将举行"你好，阿斯塔纳！"儿童演出活动。

19:00 -- 伊希姆河畔的露天剧场将举行"Astana FM ON AIR"音乐节活动。

19:00 -- 意大利"FORWARD"爵士乐队将在阿斯塔纳广场进行表演。

7月8日



8:00 穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克大道将举行"阿斯塔纳杯" 直线竞速赛。

19:00 -- 阿斯塔纳青年宫将举行第四届"Bravissimo"国际艺术节。

19:00 - 阿斯塔纳和谐和平宫将举行"歌与歌手"大型演出活动。

【翻译：冰山】