议会第四会期延期至7月5日

哈通社/努尔-苏丹/6月28日 -- 议会28日召开上下院联席会议，并一致通过了将第四会期延期至7月5日的决定。

政府总理马明在会上表示，为延续哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫的社会举措，根据托卡耶夫总统的指示，制定了提升人民生活水平和解决热点问题的新举措。此外，总统签署了帮助低收入人群偿还债务的总统令。

据他介绍，落实新举措框架下，年底前将有30多万人将通过"BASTAU商业"和"年轻企业家"职业培训项目，并获得就业机会。此外，新举措还包括对中小企业提供长期优惠贷款和奖金，以及对低收入人群提供的住房建设规模增加2倍和为青年工作人员提供廉租房等问题。

"为实施这一重要的举措，需要对2019-2021年国家预算法进行修改。因此，为审议预算法修正案，我提议将议会会期延长。我相信议会和政府为通过这一重要的社会措施将进行积极工作。"马明说。

马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林表示，为落实总统下达的工作任务，议会上下两院议员们就延长第四会期问题进行了讨论。

"根据宪法规定，我提议将第六届议会第四会期延期至7月5日。"尼格马图林说。

马吉利斯议长的提议获得了全体议员的一致通过。

【编译：小穆】