总统提议将议会政党准入标准由7%调整至5%

哈通社/努尔苏丹/1月15日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫15日在第七届议会第一次会议上表示，有必要对议会的准入门槛作出调整。

按照哈萨克斯坦共和国现行的选举法，在议会选举中获得7%的选票的政党，将获准进入议会。托卡耶夫总统认为，这一标准因下调为5%。

«现在是做出这样一个决定的时候了。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统进一步指出，这一改革将极大地促进我国各合法注册政党的参选积极性，使更多具有高度社会责任感的公民加入议会，提出更多有利于公民社会发展和国家民主改革的有效建议，促进各项立法和政策的有效性。

总统在会上发言时还表示，今年是哈萨克斯坦共和国独立30周年，现代哈萨克斯坦议会民主制度在哈国已经成功稳定的实施了超过1/4个世纪。

今年的议会选举称的展示了哈萨克斯坦社会的高度政治文化和公民成熟度。所有地区的投票结果均表明，我国人民完全支持国家的战略方向。

托卡耶夫总统称，新的议会成员组成结构更加年轻，并且有更多的女性议员参与其中。议员们或许有着不同的政治立场，但最终的目标都是建设一个繁荣昌盛的哈萨克斯坦。

总统强调指出，相信本届议会的成员们在这一历史时期，也将忠实的履行职责，为哈萨克斯坦民主制度的良性发展作出贡献。

哈萨克斯坦第七届议会第一次会议于1月15日在努尔苏丹市举行。49名参议院（议会上院）议员中的42人，107名马吉利斯（议会下院）议员中的99人出席了会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】