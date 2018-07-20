工业创新发展国家规划：7年共投入6.6万亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/7月20日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯·哈斯姆别克20日在新闻发布会上表示，2010-2017年，哈萨克斯坦为落实工业化项目累积投入6.6万亿坚戈资金。

哈萨克斯坦工业创新发展国家规划于2010年开始得到落实，目前已实施第二个五年计划。

据了解，工业创新发展国家规划框架下，加工业投资在外国直接投资中的份额增长了3倍。

"今年上半年加工业领域较去年增长5.2%。工业化发展主要指标也出现良好增长趋势，根据今年1-2月数据，这一数据较2017年同期增长22.1%，达25亿美元。2018年1-6月，加工业投资增长18.2%，达5328亿坚戈。" 哈斯姆别克。

2010-2017年期间，工业创新发展国家规划框架下已实施总值达6.6万亿坚戈的1148个项目，并创造了10.7万个固定工作岗位。

据投资和发展部部长介绍，2018年第一季度，外国直接投资总额达67亿美元，增长24.4%。2018年前六个月固定资本投资总额达4.5万亿坚戈，同比增长25.8%。

"我们今年制定了总额超过590亿坚戈的658个投资项目清单，项目预计将于2020年得到落实。" 哈斯姆别克说。

【编译：冰山】