7月6日——哈萨克斯坦共和国首都日

哈通社/努尔苏丹/7月6日 -- 2021年7月6日，哈萨克斯坦迎来第23个首都日。

1994年7月6日，哈萨克斯坦最高会议（议会）通过决议，将首都由阿拉木图迁至阿克莫拉。

1997年12月10日，迁都工作正式开始，并于次年5月6日将阿克莫拉更名为阿斯塔纳。

1998年6月10日，迁都工作宣告完成。

迁都前7年，首都日在每年6月10日庆祝。首都日节日氛围年年得到增长，不仅成为阿斯塔纳群众，而是全国人民一年中最为期待的重要节日之一。2006年，根据阿斯塔纳市长决议，并经过城市管辖机构一致认同，节日正式命名为首都日。此外，为纪念议会通过迁都议案日，宣布首都日改为7月6日。2008年，哈萨克斯坦议会通过了对哈萨克斯坦《节日法》进行修改的法案，7月6日 - 首都日正式成为国家法定节日。

首任总统纳扎尔巴耶夫在其著作《在欧亚大陆的心脏》中写道，相信迁都阿斯塔纳是哈萨克斯坦以独立主权国家体现其国际地位的重要举措。迁移首都原因首先为，哈萨克斯坦加强地缘优势起到重要作用。其次为，这一抉择还将安全问题作为首要考虑因素。首都应处于国家地理位置中部地区，并同边境保持一定的距离。最后，首都迁移还将对发展国家经济带来新动力。

1999年，联合国教科文组织授予阿斯塔纳市«和平之城»称号，并颁发奖状，以表彰阿斯塔纳市短期内在城市、经济、政治建设、文化发展以及民族和睦事业取得的巨大成就。在这次评选中，阿斯塔纳市因全部评比指标达标，在世界各国12个城市中力压群雄一举夺冠。1998年阿斯塔纳加入自由经济区WEPSA国际协会。全球15座城市将阿斯塔纳视为友好城市，其中包括莫斯科、柏林、华沙、明斯克、基辅、安卡拉以及曼谷等城市。

首都日庆祝活动自2009年延续至今，已成为哈萨克斯坦重要的传统节日之一。

2019年3月19日，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在电视讲话中宣布辞职。20日，参议院议长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣誓就任哈萨克斯坦总统。

当天，托卡耶夫在议会上下两院联席会议上发表就职演讲时提出了将首都阿斯塔纳更名为努尔苏丹的建议。

当天下午，托卡耶夫总统的提议获得议会批准。3月23日，托卡耶夫总统签署命令，正式将哈萨克斯坦首都名称从«阿斯塔纳（Астана）»更改为«努尔苏丹（Нұр-Сұлтан）»。

去年受新冠病毒（COVID-19）疫情影响，首都日大型庆祝活动将转为线上模式举办。而今年首都日系列庆祝活动仍将以线上模式举行，并且取消了惯例的焰火表演。

根据首都首席卫生医师萨热哈特·贝森诺娃的命令，首都禁止在封闭空间和大型音乐厅场所内举办公众活动，同时也禁止各类户外景点开展经营。

命令允许剧院在入场人数低于最大承载数20%的前提下营业，同时允许巡回剧院在定期接受PCR检测的前提下开展活动。

在根据Ashyq健康二维码系统进行登记并严格落实各类防疫措施的前提下，允许开展户外活动。

7月6日，计划举办MýzArt线上音乐会。具体信息将可以通过市文化管理局Instagram官方账号@ns.madeniet查询。

首都日期间将举办具有社会公益性质的活动，包括向低收入家庭交付住房等。

当天，还将有一所为视力障碍儿童建立的幼儿园交付使用。

【编译：木合塔尔·木拉提。】