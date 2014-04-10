奥朗德完成新政府大换班 新任国务秘书7男7女

新任国务秘书（从左到右，从上到下）：阿里夫，吉拉尔丹女士，瓦里尼，勒梅尔女士，纳维尔女士，戴基尔，富尔内隆女士，布拉亚尔，古维利耶，菲奥拉佐女士，勒甘，佩勒兰女士，埃凯尔，罗西纽尔女士。哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报网消息，新任总理瓦尔斯在国民议会获得信任投票第二天，奥朗德继续大幅改换执政班子。他周三（9日）首先更换爱丽舍宫秘书长，下午宣布任命14位国务秘书。社会党第一书记戴基尔辞去党务，被任命为欧洲事务国务秘书。巴黎13区国民议会议员让-马利•勒甘被任命为政府与国会联络事务国务秘书。

据法新社9日报道，新政府有部长16人，加上总理和14位国务秘书，共31人，与上届埃罗政府相比，少了两位部长和两位国务秘书。 总统府秘书长皮埃尔-勒内•勒马周三宣布辞职，由现年60岁的让-皮埃尔•朱耶（JEAN-PIERRE JOUYET）接任，他将于4月16日就任。朱耶此前是国家信托局总局长，曾任萨科齐的部长。这两个人都是国家元首奥朗德的亲信，和总统一样，都是国立行政学院（ENA）伏尔泰届的毕业生。 2007年，萨科齐当选总统之后，实行开放策略，延请左派和中间派人士进入政府，朱耶当时被任命为欧洲事务国务秘书，他是萨科齐开放策略的支柱之一。朱耶2008年离开菲永政府，改任法国金融股市监督机构（AMF）总管，后来被任命为国家信托局总局长。 社会党在这次市镇选举中遭到惨败之后，该党第一书记戴基尔承担责任辞职，他被任命为欧洲事务国务秘书。有人批评他在社会党领导人的位置上毫无建树。 社会党第一书记的职务将由社会党全国书记让-克里斯托夫•康巴德利斯继任。康巴德利斯目前是国民议会议员，近两年来，不时可以听到他对政府的批评。 新任国务秘书中，勒甘是从巴黎13区当选的国民议会议员，与华人社团关系比较密切。另一位公众已经比较熟悉的是韩裔佩勒兰女士，她在埃罗政府中担任负责数字经济的国务秘书，受到企业界普遍好评，现在调任负责外贸的国务秘书，取代布里克女士，同时兼管与餐饮业关系密切的旅游事务。 爱丽舍宫秘书长皮埃尔-勒内•勒马当天宣布了总统任命的14位国务秘书名单，7男7女，男女人数均等。 以下为瓦尔斯新政府中的国务秘书名单： 总理属下与国会联络国务秘书：勒甘（JEAN-MARIE LE GUEN） 外交部长属下外贸、旅游推广以及法国侨民事务国务秘书：佩勒兰女士（FLEUR PELLERIN） 外交部长属下欧洲事务国务秘书：戴基尔（HARLEM DESIR） 外交部长属下主管发展和法语国家事务国务秘书：吉拉尔丹女士（ANNICK GIRARDIN） 环保、持续发展及能源部长属下交通、海洋及渔业国务秘书：古维利耶（FREDERIQUE CUVILLIER）。 国民教育部长属下高等教育与研究事务国务秘书：菲奥拉佐女士（GENEVIEVE FIORASO） 财政部长属下预算国务秘书：埃凯尔（CHRISTIAN ECKERT） 经济部长属下商业、手工业、消费、社会和团结救济经济事务国务秘书：富尔内隆女士（VALERIE FOURNEYRON） 经济部长属下数字经济事务国务秘书：勒梅尔女士（AXELLE LEMAIRE） 国防部长属下老战士事务国务秘书：阿里夫（KADER ARIF） 权力下放事务部长属下地方行政改革事务国务秘书：瓦里尼（ANDRE VALLINI） 社会事务部长属下家庭、老年人以及生活不能自理者事务国务秘书：罗西纽尔女士（LAURENCE ROSSIGNOL） 社会事务部长属下残疾人事务和反社会排斥事务国务秘书：纳维尔女士(SEGOLENE NEUVILLE) 女权、城市、青年及体育事务部长属下体育国务秘书：布拉亚尔（THIERRY BRAILLARD）