中国专家：新疆7.85kg左右的狗头金是无主物 归先占者

哈通社2月7日电，据中国媒体环球网消息，当新疆一名牧民偶然捡到一块重达7850克的狗头金时，他可能不会想到自己同时也"捡起"了一场法律争议。

对于偶然发现的物品，法律并非没有规定。宪法规定矿藏、水流等自然资源归国家所有，也即全民所有；文物保护法规定境内地下、内水和领海中的一切文物归国家所有；矿产资源法规定矿产资源属于国家所有；民法通则规定，所有人不明的隐藏物、埋藏物归国家所有。只不过，有时候上交后获得奖励数额非常低。新疆牧民所捡到的狗头金，也有人认为应该交给国家，理由就是其属于矿产。但这种认识，未必准确。 法律虽然规定矿藏、水流等自然资源归国家所有，一个重要原因在于保护国家和社会公共利益，防止无序的滥采、滥伐、浪费，防止"公地悲剧"，保护环境，保证可持续发展，而不是与民争利。对在野外偶尔发现的狗头金，不能简单地解释为"矿产"而视为国家所有，它们顶多不过是有点特殊的石头而已。哪怕这个特殊性是贵重。 因此，此次新疆牧民所捡到的纯系偶然发现的无主物，而非有意识勘探或开采的"矿产"，未妨碍国家或社会的公共利益，无损于矿产及自然资源开发秩序，无损于环境保护，以及其他公民的合法权益。它不过是老百姓生活中有益无害的"惊喜"--尽管这个惊喜有点大。法律应尊重合法先占，没必要将惊喜变成黄粱一梦。(作者支振锋是《环球法律评论》杂志副主编)