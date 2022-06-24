哈国7岁棋手成为FIDE最年轻世界冠军 总统致信祝贺

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向刚刚获得世界国际象棋联合会（FIDE）认证的最年轻世界冠军、哈萨克斯坦国际象棋运动员玛丽卡·泽亚丁表示祝贺。

托卡耶夫总统在贺信中写到：

- 你在世界国际象棋联合会7岁以下赛事中以高水平的棋艺，拿下两项荣誉头衔——这是哈萨克斯坦历史上未曾有过的巨大成就。你以你的天赋，以及对胜利的渴望和执着，使自己达到了如此的高峰。我相信你将会像你的前辈们一样，在哈萨克斯坦象棋的发展中不断地创下更多的新纪录。

贺信中，托卡耶夫总统祝愿玛丽卡·泽亚丁在未来继续取得好成绩。

据悉，世界学校国际象棋锦标赛于 6 月 10 日至 19 日在巴拿马首都举行。

哈萨克斯坦知名国际象棋大师詹萨亚·阿卜杜马利克的徒弟、哈萨克斯坦国际象棋学院学员玛丽卡·泽亚丁在这场国际赛事中成功地同时赢得了两项冠军：7岁以下年龄组的冠军和世界象棋冠军。这一成就系哈萨克斯坦国际象棋历史上的第一例。

据了解，共有36名年轻棋手参加了这场国际大赛比赛，每名棋手每人下棋9场。 作为冠军的玛丽卡赢得了所有比赛并获得了最高分9 分，领先她最接近的追随者 - 来自美国的古尔·拉本2.5 分。

【编译：木合塔尔·木拉提】