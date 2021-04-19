韩国新增70例感染主要新冠变异株病例 累计449例

哈通社/首尔/4月19日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部19日表示，境内近期新增感染主要变异新冠毒株的确诊病例70例，累计449例。

在新增的70例病例中，感染英国变异株的病例64例，感染南非变异株5例，感染巴西变异株1例。其中，35例为社区感染病例，35例为境外输入性病例。在35例社区感染病例中，27例为集体感染病例，8例为非集体感染病例。在35例境外输入性病例中，13例在入境检疫过程中确诊，22例在入境后隔离期内确诊。

对策本部从去年10月起共对7215例感染变异病毒的确诊病例进行了基因组分析，发现449例感染三大主要变异毒株的病例。其中感染英国变异株的病例388例，感染南非变异株51例，感染巴西变异株10例。

韩国中央防疫对策本部当天通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例532例，累计确诊11.4646万例；新增4例死亡病例，累计死亡1801例，平均致死率1.57%；治愈并解除隔离的病例新增468例，累计10.4474万例。