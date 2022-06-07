英国70家企业开始试行每周4天工作制

哈通社/努尔苏丹/6月7日 —— 据中新网援引英国《卫报》报道，当地时间6日，英国70家公司共3300多名员工开始试行每周4天工作制，试行时间为6个月。报道称，这是全球对这种新工作模式的最大规模尝试。

据报道，试验以“100：80：100”模式开展，即参与者获得100%的薪水，工作时间缩短至80%，但工作产出仍为100%。

非营利组织“全球四天工作日”的首席执行官乔•奥康纳(Joe O’Connor)表示，“随着我们从疫情中走出来，越来越多的公司意识到，竞争的新领域是生活质量，而缩短工时、注重产出的工作方式是给他们带来竞争优势的工具。”

报道称，研究人员将与每个参与组织合作，衡量该试验对企业生产力和员工福祉，以及对环境和性别平等的影响。

波士顿学院社会学教授、该项目首席研究员朱丽叶•肖尔(Juliet Schor)称，这是一次“历史性的试验”。她说，“我们将分析员工对多休息一天的反应，包括压力和倦怠、工作和生活满意度、健康、睡眠、能源使用、旅行和生活等许多方面。”

报道指出，由政府支持的每周四天工作制试验也将于今年晚些时候在西班牙等地开始。