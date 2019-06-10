中选委公布先期统计结果：托卡耶夫得票率为70.76%

哈通社/努尔-苏丹/6月10日 - 哈萨克斯坦中央选举委员会副主席康斯坦丁•彼得罗夫10日宣布，根据中选委先期统计结果，在6月9日的哈萨克斯坦共和国2019年非例行总统选举中，"祖国之光"党候选人、现任总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫获得70.76%的选票。

先期统计显示：

"祖国之光"党候选人--哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫 得票率 70.76%（6504054张选票）

"民族命运"运动候选人 -- 阿米尔詹•卡萨诺夫 得票率 16.02%（1472733张选票）

"伟大草原雄鹰"公共文化协会候选人-- 萨德-别克•图格勒 得票率 0.92%（84348张选票）

工会联合会候选人 -- 阿曼格勒德•塔斯毕赫夫 得票率 2.07%（190304张选票）

"光明道路"民主党候选人 -- 达尼亚•耶斯帕耶娃 得票率 5.2%（478153张选票）

"阿吾勒"人民民主党候选人 -- 托留泰•拉赫姆别科夫 得票率 3.2%（294271张选票）

共产主义人民党候选人 -- 江布尔•阿赫梅特别科夫 得票率 1.82%（167249张选票）





根据此前的报道，今年的总统选举期间，全国登记在册的合法选民中有77.4%的人参与了投票。



各地区投票人数占比为：阿克莫拉州83.4%，阿克托别州84.9%，阿拉木图州89%，阿特劳州71.2%，东哈州84.9%，江布尔州81.3%，西哈州66.3%，卡拉干达州77.3%，克孜勒奥尔达州81.6%，库斯塔奈州84.1%，曼格斯套州68.9%，巴甫洛达尔州81.2%，北哈州79.8%，突厥斯坦州84.8%，努尔苏丹市68.9%，阿拉木图市52.2%，奇姆肯特市67.6%。





【编译：木合塔尔·木拉提】