英国百万公职人员罢工抗议未涨薪 7000所学校停课

哈通社阿斯塔纳7月11日电，据外媒报道，约百万名英国教师、消防员及地方政府员工，因不满政府冻结工资、删减预算及修改退休金计划，于当地10日发起了英国3年来最大规模的集体罢工。

参与罢工的公务员表示，虽然英国经济有所好转，但他们并没有获得任何好处。

英国最大的工会"公共服务业工会"联合众多小工会发起了此次大罢工。"我们受够了！"该工会负责人戴夫•普兰蒂斯说，"过去4年来，我们的工会会员工资只增长了1%，比起2010年的收入减少4000英镑，而同一时期的通货膨胀率却接近20%。我们的薪酬增长始终无法跟上生活费上涨的步伐。"

工会警告，如果政府不正视薪资不公平的问题，他们还会再次走上街头。 据英国教育部统计，由于众多教师参与罢工，英国多地数百所学校被迫停课一天。英格兰地区当天有6000所学校因罢工而停课，威尔士地区也有912所学校暂时关闭，另有215所学校的正常授课受影响。

伦敦希斯罗机场、卢顿等多个机场，因为边境管制人员的罢工，旅客通关受到延迟。爱丁堡、莱斯特等地区的博物馆因罢工关闭，很多地区的图书馆无法服务民众，威尔士议会的所有活动也被迫停止。