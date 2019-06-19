联合国报告：世界流离失所人数超过7000万

哈通社/努尔-苏丹/6月19日 -- 联合国难民署18日发布的年度全球趋势报告数据显示，现在有近7080万人被迫流离失所，这是20年前的两倍，比一年前增加了230万，相当于泰国和土耳其的人口。

难民署表示，7080万的数字是保守的估计，特别是委内瑞拉的危机仍然只是部分反映在这一数字里。根据接收他们的政府提供的数据，总共约有400万委内瑞拉人离开了他们的国家，使之成为最近世界上最大的流离失所危机之一。尽管大多数人需要国际难民保护，但截至今日，只有大约50万人采取了正式申请庇护的步骤。

《全球趋势》报告提及的7080万人中包括三个主要群体，第一种是难民，他们因为冲突、战争或迫害而被迫逃离自己国家。2018年，全球难民人数达到2590万，比2017年增加50万，这一总数中包括550万受联合国救济和工程处照顾的巴勒斯坦难民。

第二类是寻求庇护者--在原籍国之外接受国际保护、但正在等待难民身份申请结果的人。2018年底，全球有350万寻求庇护者。

第三类是最大的群体，为4130万人，他们流离失所到自己国家的其他地区，这一类别通常被称为境内流离失所者。

难民署表示，流离失所的总体增长继续超过为流离失所者找到解决办法的速度。对于难民来说，最好的解决办法是能够安全体面地自愿返回家园。其他解决办法包括融入东道社区或被重新安置到第三国。然而，2018年只有9万2400名难民得到重新安置，不到等待重新安置的难民的7%。约59万3800名难民得以返回家园，6万2600人加入别国国籍。

难民署的报告显示，2018年，每二个难民中就有一个是儿童，许多人独自一人，没有家人陪伴。

此外，世界上最贫穷的国家收容了三分之一的难民，高收入国家平均每1000人口收容2.7名难民，中低收入国家平均接纳5.8人。

报告显示，大约80%的难民生活在与其原籍国相邻的国家。

报告指出，2018年提出新庇护申请数量最多的是委内瑞拉人，为34万1800人。