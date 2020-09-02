卫生部：正在接受治疗的新冠确诊患者已不足7000人

哈通社/努尔苏丹/9月2日 -- 尚未治愈的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者约有7000人。

哈萨克斯坦卫生部2日发布消息称，截至目前，全国尚有 6973 名 新冠肺炎确诊患者正在接受治疗，其中包括 29名 幼儿。

根据卫生部提供的信息，这些患者中，有3527人住院接受治疗，3446人接受门诊治疗。

住院患者中有195人病情严重，其中35人危重。

目前有40名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，31日哈萨克斯坦新增72例新冠确诊病例，其中14例为无症状病毒携带者。当天共有473名确诊患者康复出院。

此外，过去24小时内，新增27例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例。当天有3名此类型患者病逝，103人康复出院。

自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有25751例，其中295例病逝，5694例康复。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为105944人，其中97371人已经康复出院，1588人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】