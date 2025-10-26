哈乌签署7000万美元出口协议 贸易合作再创新高

据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻中心消息，该部与“QazTrade”贸易政策发展中心日前共同在塔什干组织召开的一场贸易合作促进展示活动。

目前，乌兹别克斯坦境内已有876家哈萨克斯坦企业开展业务。

活动期间，哈萨克斯坦企业不仅展示自家产品，还与乌兹别克斯坦合作伙伴就建筑材料、食品与轻工业、机械制造、化工及再加工等领域展开直接洽谈。

现场采用B2B模式举办对接会，出口商成功与乌兹别克斯坦大型分销商及贸易网络建立联系。

“此次塔什干使命不仅是哈萨克斯坦公司产品展示的机会，更是为企业真正进入邻国市场提供了平台。我们从头到尾为参会者提供全方位支持，包括安排会晤、翻译服务及物流协调。”贸易和一体化部副部长艾达尔·阿比尔达别科夫（Айдар Әбілдабеков）表示。

QazTrade公司代表指出则指出，这不仅仅是一次代表团访问，而是与实际买家达成的实质性谈判。

“目前已签署出口合同总额7350万美元。乌兹别克斯坦市场对哈萨克斯坦葵花籽油、肉类及糖类产品需求稳定。”他说。

最新数据显示，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦双边贸易规模持续增长。今年前七个月，两国货物贸易额同比增长约30%，突破30亿美元大关。哈萨克斯坦对乌出口额增长超过26.7%，接近22亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】