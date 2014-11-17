农业部长：我国今年将出口700万吨小麦

哈通社阿斯塔纳11月17日电，农业部部长阿斯勒江•马梅特别科夫今日在马吉利斯（议会下院）举行的听证会上表示，今年我国成品小麦产量有望达到1760万吨，可供出口700万吨小麦。

马梅特别科夫说："今年夏季雨水超量，温度也相对较低，夏季虽然需要雨水，但是低温与光照不足等因素拖延了粮食成熟时间，秋季雨水也比较多，为粮食收割工作造成了一定的困难，因此，北哈州和库斯塔奈州局部地区粮食收割工作至今还在进行当中，阿克莫拉州两个县近期内将完成收割工作。"

马梅特别科夫表示，据目前个县县长报告的数据，已完成1450万公顷粮食收割工作，占粮食种植总面积的96.5%。

马梅特别科夫说："今年粮食单产量为1260公斤/公顷，目前为止，油料种植面积的64%已完成收割，土豆等蔬菜种植面积的99.6%已完成收储，今年蔬菜单产较去年增收1200公斤，而土豆单产量较去年增收1590千克。

马梅特别科夫表示，尽管今年在收获季节天气情况不太理想，但农户还是取得了丰收。 "相对来说，尽管今年天气情况较去年不理想，但同期粮食收割面积只少了3%，这是日夜在田间地头辛勤劳作的农民的功劳，今年成品小麦收成有望达到1760万吨，可供我国出口700万吨小麦，" 马梅特别科夫说道。（编译：阜博 校对：林海）